عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: أوراوا الياباني قوي جدا وأتمنى فوز الأهلي

فرج عامر
فرج عامر

حرص فرج عامر رئيس نادي سموحة علي دعم النادي الاهلي قبل مواجهة أوراوا اليابانى على ملعب استاد مدينة الملك عبداللهالفيصل الرياضية في مدينة جدة السعودية. 


 وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"تمنياتنا للاهلي التوفيق اليوم والفوز ببرونزية كاس العالم  للاندية ، فريق اوراواالياباني فريق قوي جدا ومنظم وبيلعب بطريقة ٤٤٢ ،كلاسيكية  ولكن كرة سريعة طولية وفاز ببطولة اندية اسيا ٣ مرات اخر مرتين  علي حساب الهلال السعودي ، لدية مهاجم بيحرز اهداف من انصاف الفرص ، الفريق يلعب بطريقة منظمة".


 يذكر أن مباراة الأهلى وأوراوا الياباني هي مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2024، حيثسيحصل الفائز من هذه المباراة على الميدالية البرونزية.

 

يأتي ذلك بعدما فشل الأهلى في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد هزيمته أمام فريق فيلومينينسي البرازيلي وكذاخسارة فريق أوراوا اليابانى أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلى وأوراوا اليابانى

تنطلق مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 عند الساعة 4:30 مساءبتوقيت القاهرة الموافق 5:30 مساء بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

وتقام مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية على أرض ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الفيصلالرياضية في مدينة جدة السعودية.

وتُدير الأمريكية توري بينسو مباراة  اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي، حيث سبقوأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوزالفريق السعودي بثلاثية دون رد.

اتحاد جدة الهلال السعودي الميدالية البرونزية ببرونزية كأس العالم للأندية أوراوا الياباني برونزية كأس العالم للأندية جدة السعودية رئيس نادي سموحة مباراة الأهلي مباراة الأهلى وأوراوا اليابانى مباراة تحديد المركز الثالث مدينة جدة السعودية مدينة الملك عبدالله نصف نهائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان 6 مناطق

ترشيحاتنا

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة

حزب الله يعلن سقوط اثنين من عناصره باشتباكات مع الاحتلال في جنوب لبنان

خبر سار لعشاق روبوت الدردشة الشهير ChatGPT

كم مرة نادى الله على عباده المؤمنين في القرآن؟.. خطيب الجمعة يجيب

بعد التحذير من تهديد هوية البلاد.. روسيا تعد بتعديلات في نظام الهجرة

السبت.. آخر ظهور لأسهم النار في السماء 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ