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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كم مرة نادى الله على عباده المؤمنين في القرآن؟.. خطيب الجمعة يجيب

الشيخ يسري عزام
الشيخ يسري عزام

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص، في محافظة القاهرة، إن الله تعالى نادى على عباده في القرآن الكريم، في 89 موضعا من آيات القرآن.

وأضاف يسري عزام، في خطبة الجمعة، أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وكل هذه النداءات جميعها أتت في أول الآيات إلا نداءا واحدا جاء في وسط الآية وهو نداء الصلاة على رسول الله.

وتابع: فنادى الله تعالى على عباده المؤمنين، آمرا إياهم بالصلاة على النبي فقال (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).

 

كما أمرهم الله عزوجل بالتقوى فقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا).

 

كما قال الله تعالى لعباده المؤمنين (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).

 

وأكد أن التقوى هي منزلة عالية ومكانة سامية تشرئب إليها النفوس، ورحم الله إمامنا الشافعي إذ يقول (إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى/ تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير فيمن كان لله عاصيا.

 

عمرو بن العاص القاهرة الشيخ يسري عزام القرآن آيات القرآن

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