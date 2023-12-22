حزب الله يعلن سقوط اثنين من عناصره باشتباكات مع الاحتلال في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم الجمعة، عن سقوط اثنين من عناصره في جنوب لبنان.

وهما الشهيد حسين علي عزالدين الشهير بـ “أبو النمر” والشهيد عبد العزيز على مسلماني “أبو محمد كربلا”

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية باشتباكات مباشرة بالأسلحة الرشاشة حصلت بين جنود الجيش "الإسرائيلي" ومقاتلين من حزب الله.

ومن ناحية أخرى، أعلنت سرايا القدس ، في وقت سابق من اليوم، قصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية.



وأعلنت سرايا القدس قصف التحشدات العسكرية شرق دوار القرم شمال غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.