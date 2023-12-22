عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن سقوط اثنين من عناصره باشتباكات مع الاحتلال في جنوب لبنان

صدى البلد

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم الجمعة، عن سقوط اثنين من عناصره في جنوب لبنان.

وهما الشهيد حسين علي عزالدين الشهير بـ “أبو النمر” والشهيد عبد العزيز على مسلماني “أبو محمد كربلا”

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية باشتباكات مباشرة بالأسلحة الرشاشة حصلت بين جنود الجيش "الإسرائيلي" ومقاتلين من حزب الله.

ومن ناحية أخرى، أعلنت سرايا القدس ، في وقت سابق من اليوم، قصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية.
 

وأعلنت سرايا القدس قصف التحشدات العسكرية شرق دوار القرم شمال غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي ف الجيش الإسرائيلي الأسلحة الرشاشة برشقة صاروخية جنود الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان 6 مناطق

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا لهذه المناطق من طقس اليوم

ارتفاع ضحايا زلزال الصين المدمر إلى 144 شخصا

سرايا القدس: قصف مقر قيادة الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس

جيش الاحتلال يطالب سكان مخيم البريج وجنوب وادي غزة بالنزوح لدير البلح

قصف إسرائيلي عنيف على منطقة الجرن في مخيم جباليا

على الرغم من انسحاب أنجولا من أوبك.. أسعار النفط ترتفع 1%

1.5 %.. أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية

عواصف رعدية وسيول.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة

حزب الله يعلن سقوط اثنين من عناصره باشتباكات مع الاحتلال في جنوب لبنان

خبر سار لعشاق روبوت الدردشة الشهير ChatGPT

كم مرة نادى الله على عباده المؤمنين في القرآن؟.. خطيب الجمعة يجيب

بعد التحذير من تهديد هوية البلاد.. روسيا تعد بتعديلات في نظام الهجرة

السبت.. آخر ظهور لأسهم النار في السماء 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ