قبل مواجهة الأهلي مع أوراوا اليابانى.. الغندور يطرح سؤالا على الجمهور

طرح الإعلامي الرياضي خالد الغندور نجم الزمالك السابق سؤالًا قبل مباراة الاهلي مع أوراوا اليابانى.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك:"توقعاتكم لنتيجة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع و لبطل كأس العالم للأندية".

يذكر أن مباراة الأهلى وأوراوا الياباني هي مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2024، حيثسيحصل الفائز من هذه المباراة على الميدالية البرونزية.





يأتي ذلك بعدما فشل الأهلى في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد هزيمته أمام فريق فيلومينينسي البرازيلي وكذاخسارة فريق أوراوا اليابانى أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلى وأوراوا اليابانى

تنطلق مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 عند الساعة 4:30 مساءبتوقيت القاهرة الموافق 5:30 مساء بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

وتقام مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية على أرض ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الفيصلالرياضية في مدينة جدة السعودية.

وتُدير الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي، حيث سبقوأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوزالفريق السعودي بثلاثية دون رد.