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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. استعدادات ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني

صدى البلد

حصل صدى البلد على صور استعدادات ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، الذي يحتضن مباراة الأهلي وأوراوا ريد الياباني لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 

وأظهرت الصور ان كل شىء جاهز لاحتضان المباراة قبل ساعتين من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا الياباني، التي تقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

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مارسيل كولر ملعب الأمير عبدالله الفيصل كأس العالم للأندية 2023 كأس العالم للاندية الأهلى تشكيل الاهلي مباراة أوراوا الياباني

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