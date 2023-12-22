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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بشرى عظيمه لصاحبها.. تفسير رؤية النبي في المنام

المنام
المنام

تعتبر رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام، أمر في غاية الجمال، ويتمنى الجميع أن تحدث لهم هذه الرؤية العظيمة لما في ذلك من الخير والنور كله.

لمن يريد رؤية النبي في المنام.. علي جمعة يكشف أفضل طريقة

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رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تكون حق؛ لأن الشيطان لا يتمثل به ومما يؤكد علي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "مَن رَآنِي في المَنامِ فقَدْ رَآنِي، فإنَّ الشَّيْطانَ لا يَتَمَثَّلُ بي)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ﴿مَن رَآنِي فقَدْ رَأَى الحَقَّ).

والعبد إذا رأي  النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يشعر بانشراح الصدر ونور في القلب وكأنما حيزت له الدنيا بكل خير.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هي نعمة كبيرة وهي من أفضل الأمور التي ييسرها الله للإنسان فبرؤيته صلى الله عليه وسلم تطمئن النفس ويسعد القلب ونسأل الله أن ييسر لنا جميعا رؤيته.

أسباب رؤية النبي في المنام

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن كيفية رؤية النبي في المنام، منوها بأن هناك صيغة للصلاة على النبي، لو رددها المسلم؛ سيرى النبي في المنام.

رؤية النبي في المنام

وقال علي جمعة، في منشور على فيس بوك، إنه قد ورد في كتاب "أفضل الصلوات" أن الشيخ أبا عبدالله النعمان -رضى الله عنه- رأى النبي في النوم مائة مرة ، فقال في الأخيرة : يا رسول الله أيُّ الصلاة عليك أفضل ؟ فقال: قل : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلأْتَ قَلْبَهُ مِنْ جَلاَلِكَ ، وَعَيْنَهُ مِنْ جَمَالِكَ ، فَأَصْبَحَ فَرِحًا مَسْرُورًا ، مُؤَبَّدًا مَنْصُورًا ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لله عَلَى ذِلِكَ).

وتابع: وقيل: من صلى بهذه الصلاة كثيراً رأى النبي ونال السرور والفرح، قال الحبيب الهدار محمد بالمدينة المنورة من قرأ هذه الصيغة 100 مرة رأى النبي في المنام.

أسباب رؤية النبي

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أسباب رؤية النبي في المنام، والتي يسعى ويجتهد إليها كثير من المسلمون لنيل شرف رؤية النبي في المنام.

وقال علي جمعة، في منشور له، عن أسباب رؤية النبي في المنام، مجيبا على سؤال: كيف السبيل إلى رؤية النبي؟ إن السبيل إلى هذه الرؤية الشريفة أن تكثر من قراءة سيرة النبي العطرة، والتي ستجعلك أمام خلقٍ عظيم، وأمام إنسانٍ كامل، وأمام بشر يسعد من خلفه إذا أراد أن يلتمس خطاه؛ من شدة ما كان يعبد ربه بإخلاص وعن حق، في سهولةٍ ويسر لا تكون إلا إذا كان موفقًا من عند ربه.

وأضاف علي جمعة، أننا في شهر الأنوار، فعلينا الإكثار فيه من الصلاة على النبي؛ فإن كل عملٍ بين القبول والرد إلا الصلاة على سيد الخلق؛ لأنها تتعلق بالجناب النبوي الشريف، وهي تزيد في الأرزاق، وبسببها يغفر الله الذنوب، وبسببها يوفق الله للأعمال، وبسببها يرد عليك رسول الله سلامك، وبسببها تزداد مساحة نصيبك في الجنة، وبسببها يأتي الخير كله..؛ فأكثروا من الصلاة على النبي المختار.

وتابع علي جمعة: أكثروا من الصلاة على النبي في كل وقتٍ وحين .. الهجوا بها في الصبح والمساء فرادا وجماعات، في بداية الدعاء، وفي بداية الأعمال وفي خواتيمها، علموا أولادكم حب رسول الله؛ فحب رسول الله أساس الإيمان، ورسول الله ركن من أركان الإسلام، لا يدخل أحدهم الإسلام بشهادة أن (لا إله إلا الله) إلا إذا ضم إليها (محمد رسول

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بشرى عظيمه لصاحبها.. تفسير رؤية النبي في المنام


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