مقتل أمريكي مزدوج الجنسية في قطاع غزة

نقلت " أمد للاعلام " عن مجموعة تمثل عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة يوم الجمعة، قولها إن أمريكيا يحمل جنسية مزدوجة كان من بين نحو 240 احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر توفي في الأسر بالقطاع.

وذكر منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إن المتوفى هو غادي حجي (73 عاما)، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا.



وتقول الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية كذلك : لا يزال 129 محتجزين في قطاع غزة بعد استعادة الباقين في هدنة في نوفمبر تشرين الثاني أو في عمليات عسكرية. وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 22 من الذين لا يزالون في قطاع غزة لقوا حتفهم.

وأشار المنتدى الي إن ما بين خمسة وعشرة من الرهائن يحملون الجنسية الأمريكية. ولم يصدر أي تعليق بعد من السفارة الأمريكية