فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرفس؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الكرفس ما يلي :-

يحتوي الكرفس على العديد من الفيتامينات؛ مثل: فيتامين ك، وفيتامين أ، وفيتامين ب2، وفيتامين ب6، وفيتامين ج، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين ب5، والألياف.

- علاج الالتهابات والحساسية مثل؛ الربو والتهاب الأنف.

- علاج التهاب المفاصل.

- الوقاية من الإصابة بالأمراض التي تصيب الدماغ.

- التقليل من مستويات الكولسترول الضار.

- دعم صحة القلب.

- تخفيف تقلّصات الدورة الشهرية أو ما يُعرف بعسر الطمث.

- تحسين حالات المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

- تحسين حالات المصابين بالنقرس.

- تخفيف العصبية.

- تقليل الصداع.

- تحفيز الشهية.

- تخفيف الإعياء.

- التقليل من احتباس السوائل.

- تنظيم حركة الأمعاء.

- تحفيز الحيض.

- تقليل كمّية حليب الأم.

- المساعدة على الهضم.

- تخفيف التهابات الكلى، أو المثانة، أو مجرى البول، أو ما يُعرف بالتهابات المسالك البولية.