فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرفس؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الكرفس ما يلي :-
يحتوي الكرفس على العديد من الفيتامينات؛ مثل: فيتامين ك، وفيتامين أ، وفيتامين ب2، وفيتامين ب6، وفيتامين ج، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين ب5، والألياف.
- علاج الالتهابات والحساسية مثل؛ الربو والتهاب الأنف.
- علاج التهاب المفاصل.
- الوقاية من الإصابة بالأمراض التي تصيب الدماغ.
- التقليل من مستويات الكولسترول الضار.
- دعم صحة القلب.
- تخفيف تقلّصات الدورة الشهرية أو ما يُعرف بعسر الطمث.
- تحسين حالات المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.
- تحسين حالات المصابين بالنقرس.
- تخفيف العصبية.
- تقليل الصداع.
- تحفيز الشهية.
- تخفيف الإعياء.
- التقليل من احتباس السوائل.
- تنظيم حركة الأمعاء.
- تحفيز الحيض.
- تقليل كمّية حليب الأم.
- المساعدة على الهضم.
- تخفيف التهابات الكلى، أو المثانة، أو مجرى البول، أو ما يُعرف بالتهابات المسالك البولية.