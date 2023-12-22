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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور جماهيري لـ سيدة الأرضين في مهرجان القاهرة للفيلم القصير

صدى البلد

شهد عرض الفيلم القصير سيدة الأرضين للمخرجة مي وائل ضمن النسخة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (19 - 22 ديسمبر) إقبال جماهيري مكثف وتفاعل للحاضرين مع الفيلم ومخرجته التي كانت بين مقاعد المتفرجين، وأقيم العرض مساء الثلاثاء 19 ديسمبر في سينما مركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية.

وكان الفيلم قد فاز بـجائزة عثمان سيمبين في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي في تنزانيا حيث شهد عرضه العالمي الأول، وهي جائزة نقدية لتقوم المخرجة بإنتاج فيلم جديد من إخراجها، كما شارك مؤخرًا في مهرجان البحرين السينمائي.
 

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الفيلم من إخراج وتأليف مي وائل وشارك في الكتابة محمد علي منصور، وبطولة النجمة الشابة نانسي صلاح ويشاركها ريماس ومحمود حجاج، وإنتاج شركة رايون برودكشن (مهند حمدي ومي وائل) وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع والمبيعات عالميًا.

مي وائل مخرجة مصرية حصلت على شهادتها من المعهد العالي للسينما في مصر، عملت كمخرج مساعد في العديد من الأفلام تعاونت فيها مع عدد من المخرجين المميزين داخل مصر وخارجها. وسبق لها إخراج فيلمين قصيرين.

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