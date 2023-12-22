خروج فيلم ڤوي ڤوي ڤوي من الأوسكار

أعلن المؤلف والمخرج عمر هلال، خروج فيلم "فوي فوي فوي" من الترشيحات النهائية للأوسكار؛ بعد وصوله لأفضل 30 فيلما على مستوى الدولي، ولكن لم يصل للقائمة الطويلة المكونة من 15 فيلما.

وكتب المخرج عمر هلال: "انتهت رحلة فوي فى الترشيحات.. وانتهت جولتنا في الأوسكار عند هذا الحد.. وتهانينا للأعمال العربية من تونس والمغرب التي وصلت للترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار.. وما زالت أستشعر الفخر الكبير بفيلمنا المصري “فوي فوي فوي”.

الفيلم يدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة، تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بـ"حسن"، وهو مدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.