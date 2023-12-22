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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

الزمالك
الزمالك

كشف مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، عن رغبة نادي بشكتاش التركي في التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

زيزو 

تفاصيل عرض النادي التركي لنجم الزمالك

وقال مصطفى يونس، خلال حواره مع ببرنامج اللعيب، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر": "نادي بشكتاش، يرغب في التعاقد مع زيزو، العرض جاء عن صديق لي في تركيا".
وأوضح: "عرض بشكتاش لضم زيزو، مقابل 10 ملايين دولار، يحصل نادي الزمالك على 6 ملايين دولار، بينما يحصل اللاعب على 4 ملايين دولار في الموسم".

وأضاف: "تواصلت مع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، وأبلغته بعرض زيزو، وعرضت عليه مدرب عن طريق نفس الشخص الذي أحضر عرض بشكتاش".

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حقيقة تجديد تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ لحسم ملف تجديد التعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق ومنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مجانا لـ أي فريق دون مقابل مادي للقلعة البيضاء، وذلك خلال شهر يناير المقبل.

وأثيرت أزمة خاصة بـ أحمد فتوح خلال الفترة الماضية بعد خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد إف سي في الدوري، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرارات صارمة من إدارة الزمالك تجاه اللاعب.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إيقاف أحمد فتوح لمدة شهر عن خوض التدريبات الجماعية مع الفريق، وخصم 25% من مستحقاته وعرضه للبيع نهاية الموسم.

فتوح 

تقريب وجهات النظر

وتدخل بعض الوسطاء والمنتمين لنادي الزمالك لـ تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة بين إدارة الزمالك وأحمد فتوح، وذلك لاستمرار اللاعب داخل جدران القلعة البيضاء.

وشهدت الساعات الماضية الوصول إلى حلول مرضية لـ مجلس الزمالك وأحمد فتوح، وبالتالي يقترب اللاعب من تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء بعد الانتهاء من الرتوش الأخيرة الخاصة بـ بنود تجديد التعاقد.

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