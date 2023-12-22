الأدوات مجانا ومقابل انتقال.. «عمل المنيا»: دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

تابعت مديرية العمل بمحافظة المنيا، الدورات التدريبية المجانية التي يجري تنفيذها بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية، وتجهيز الورش التدريبية، والتأكد من انتظام البرامج التدريبية وفق الخطة الموضوعة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني والتي تتعاون فيها المديرية مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك، في إطار جهود المديرية لدعم الشباب من الجنسين؛ من خلال تدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية، والتي توفرها للشباب مجانا وفق أحدث أساليب التدريب العالمية.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير المديرية، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب فى الحصول على فرص عمل لائق.

وأضافت مدير المديرية أنها تابعت الدورات التدريبية والتي تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، منوهة بأن المتدربين يحصلون على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل في نهاية التدريب، كما يحصل المتدرب على بدل انتقال نقدي يوميا.

كما يتسلم المتدربون الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب مجانا، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها .

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