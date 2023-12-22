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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد.. برنامج ثقافي وفني متنوع في قرى حياة كريمة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد فرع ثقافة الغربية لاستقبال الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 24 ديسمبر 2023، وحتى 28 ديسمبر 2023، داخل عدد من مراكز المحافظة، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الغربية.

بحسب برنامج قصور الثقافة، من المقرر أن تشهد الفعاليات عددا من الأنشطة التوعوية والفنية، حيث تعقد ورش فنية لتدريب أهالي القرى على عدد من الصناعات اليدوية، من بينها: صناعة الحلي والإكسسوار، والخيامية، والأركت، فيما تقام ورش حكي للأطفال، وورش لاكتشاف المواهب في العديد من المجالات الفنية والأدبية، بجانب أمسيات شعرية، ومعرض لكتب وإصدارات قصور الثقافة، ومحاضرات توعوية، وعروض مسرحية للأطفال، وعرض فني للموسيقى العربية والفنون الشعبية.

تقام الفعاليات داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز محافظة الغربية، وهي: زفتى، والمحلة الكبرى، وكفر الزيات، وبسيون، وقطور، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتشارك بها الإدارات العامة: ثقافة الشباب والعمال، ثقافة القرية، ثقافة الطفل، أطلس للمأثورات الشعبية، المواهب، المكتبات، المهرجانات، وبالتعاون بين مديرتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة بالغربية.

فرع ثقافة الغربية الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة محافظة الغربية

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