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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد يحيى السنوار : يلتقي قريبا بفوهات بنادقنا

صدى البلد

أصدر وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت تهديدا جديدا ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قائلا إنه "سيواجه قريبا فوهات بنادقنا".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "إن نشاط جيش الاحتلال ومؤسسة الدفاع مستمر في شمال قطاع غزة، تكمل العملية تدريجيا الأهداف التي حددناها، وهي تفكيك كتائب حماس والقضاء على قدراتها السرية"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح جالانت عقب تقييم أجراه مع رئيس الجيش الإسرائيلي، ورئيسي الشاباك، والموساد: "نحن نعمل أيضًا في منطقة خان يونس وجنوب قطاع غزة، وسنعمل في أماكن أخرى في المستقبل".

وتابع "هناك شيء واحد واضح، يحيى السنوار يسمع الآن صوت دبابة الجيش الإسرائيلي فوقه، وقنابل سلاح الجو وعمليات الجيش الإسرائيلي، وسيلتقي أيضًا بفوهات بنادقنا قريبًا".

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن السنوار يختبئ تحت الأرض في جنوب غزة.

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