التصريح بدفن مواطن توفي مختنقا من الدفاية الكهربائية بالفيوم

صرحت نيابة مركز الفيوم بدفن جثمان مواطن لقي مصرعه خنقا من دفاية كهربائية في أثناء استخدامه لها للتدفئة، هربا من برودة الجو.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث.

وتبين من التحقيقات أن المتوفى وزوجته في أثناء نومهما، تركا المدفأة الكهربائية تعمل حتى الصباح بسبب برودة الجو؛ مما أدى إلى امتصاصها للأكسجين بالحجرة، وتوفي الزوج، وأصيبت زوجته بالاختناق.

وبتوقيع الكشف الطبي على الزوج بمعرفة مفتش الصحة؛ أكد أن الوفاة بسبب اسفكسيا التنفس نتيجة استنشاقه غاز ثاني أكسيد الكربون بعد امتصاص الحرارة الناتجة من المدفأة الكهربائية للأكسجين بالغرفة، عقب غلق غرفة نومهما، وعدم وجود منافذ للتهوية.

ونقلت الزوجة إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، والزوج إلى مشرحة المستشفى.

وحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى نيابة مركز الفيوم التي أصدرت قرارها المتقدم.