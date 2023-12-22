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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنطونيو جوتيريش: يجب إطلاق سراح المحتجزين دون أي شروط

الامم المتحدة
الامم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه  يجب إطلاق سراح المحتجزين دون أي شروط، لافتا أن نصف سكان غزة يواجهون مستوى كارثيا من المجاعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعزيز المساعدات لغزة وسط تدهور الأوضاع

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مندوبة الإمارات في مجلس الأمن: التهدئة ضرورية لإيصال المساعدات إلى سكان غزة

وأضاف «جوتيريش»: « ما يحدث في قطاع غزة أمر غير مسبوق، وعلى المجتمع الدولي أن يلتزم بمبدأ حل الدولتين، ونحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة لإيصال المساعدات».

وتابع: «إطلاق النار في الضفة الغربية يعرقل الأمن الإقليمي، وإسرائيل وضعت حل الدولتين في موضع شك وتساؤل، وطواقمنا يبذلون ما بوسعهم للوصول إلى المصابين في جنوب غزة، وطواقمنا في غزة يحاولون النجاة لمساعدة عائلاتهم».

وواصل: « العمليات الإنسانية تتطلب تأمين عمل الطواقم في غزة، ويجب تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا ينبغي استخدام المدنيين دروعا بشرية خلال الحرب بغزة،  ولا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».

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