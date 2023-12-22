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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الشناوي: ياسمين عبد العزيز مشروع نجمة لم يكتمل.. وهذه نصيحتي لـ«العوضي»

الناقد الكبير طارق
الناقد الكبير طارق الشناوي

أكد الناقد الكبير طارق الشناوي أنه يجب أن يحدث طلاق فني بين كل من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز؛ لأن الكاتب أو المؤلف، يحاول عمل توازن في الكتابة لهما في أثناء تمثيلهما مع بعضهما، ومراعاة أنهما زوجين، وهذا يحد من الإبداع والخيال للكاتب، ويضع له سقفا، لذلك طالبت بالانفصال بينهما فنيا، وهما استجابا بالفعل لذلك، وانفصلا، والآن “العوضي” يقوم بتمثيل مسلسل منفصل عن ياسمين عبد العزيز.

وقال الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة الحياة، إنه يرتبط بعلاقة قوية مع ياسمين عبد العزيز، ولم تنزعج من نقده لها وللعوضي.

وأشار إلى أن ياسمين تتصل به من آن إلى آخر، وتعاتبه في بعض الأحيان على بعض الآراء الفنية، مؤكدا وجود صداقة كبيرة بينهما.

ونوه بأن ياسمين عبد العزيز من أكثر بنات جيلها موهبة، وهي كوميديانة من طراز رفيع، وممثلة موهوبة من الدرجة الأولى، وهي مشروع نجمة شباك بالنسبة للسينما، وهذا المشروع لم يكتمل للأسف؛ بسبب بُعدها عن السينما.
 

الناقد الكبير طارق الشناوي طارق الشناوى أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز بالخط العريض

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