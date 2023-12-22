78 لاعبا من الأهلي شاركوا في مونديال الأندية.. حسين الشحات يتصدر القائمة

تصدر حسين الشحات قائمة لاعبي الأهلي والعالم، الأكثر لعبًا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 15 مباراة، منها 4 مباريات مع العين الإماراتي.

ترتيب لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في مباريات مونديال الأندية

محمد هاني وطاهر محمد طاهر.. 13 مباراة.

علي معلول.. 12 مباراة.

وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور وأليو ديانج وعمرو السولية.. برصيد 11 مباراة.

محمد الشناوي.. 10 مباريات.

عماد متعب وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.. 9 مباريات، ومعهم بيرسي تاو بـ9 مباريات أيضا منها 3 مع صن داونز الجنوب إفريقي.

وليد سليمان ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم.. 8 مباريات.

شادي محمد وأحمد فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا.. 7 مباريات.

محمد بركات وأمادو فلافيو.. 6 مباريات.

وشارك 7 لاعبين من الأهلي في 5 مباريات.. و5 لاعبين في 4 مباريات.. و15 لاعبًا في 3 مباريات.. و10 لاعبين في مباراتين.. و16 لاعبًا في مباراة واحدة.