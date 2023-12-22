78 لاعبا من الأهلي شاركوا في مونديال الأندية.. حسين الشحات يتصدر القائمة

تصدر حسين الشحات قائمة لاعبي الأهلي والعالم، الأكثر لعبًا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 15 مباراة، منها 4 مباريات مع العين الإماراتي.
ترتيب لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في مباريات مونديال الأندية
- محمد هاني وطاهر محمد طاهر.. 13 مباراة.
- علي معلول.. 12 مباراة.
- وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور وأليو ديانج وعمرو السولية.. برصيد 11 مباراة.
- محمد الشناوي.. 10 مباريات.
- عماد متعب وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.. 9 مباريات، ومعهم بيرسي تاو بـ9 مباريات أيضا منها 3 مع صن داونز الجنوب إفريقي.
- وليد سليمان ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم.. 8 مباريات.
- شادي محمد وأحمد فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا.. 7 مباريات.
- محمد بركات وأمادو فلافيو.. 6 مباريات.
وشارك 7 لاعبين من الأهلي في 5 مباريات.. و5 لاعبين في 4 مباريات.. و15 لاعبًا في 3 مباريات.. و10 لاعبين في مباراتين.. و16 لاعبًا في مباراة واحدة.