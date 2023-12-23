أودي تبطئ طرح السيارات الكهربائية بسبب ضعف نمو المبيعات

تستعد شركة صناعة السيارات الألمانية أودي، المعروفة بسيارتها الرالي كواترو الشهيرة، وسيارات السيدان الفاخرة، وسيارات الدفع الرباعي الأكثر حداثة، لإطلاق السيارات الكهربائية الجديدة، في نفس الوقت الذي تتراجع فيه عن خطتها الطموحة للكهرباء.

وقال جيرنوت دولنر، الرئيس التنفيذي لشركة أودي، في مقابلة أجريت معه في مقر الشركة في إنجولشتات بألمانيا، نقلت عن بلومبرج: "نظرنا أولاً إلى ترتيب وكثافة عمليات الإطلاق التي يمكن للمنظمة التعامل معها". “في النهاية، قررنا نشرها حتى لا نربك الفريق والوكلاء”.

وعلى وجه التحديد، فإن سيارة Audi Q6 e-tron، أول سيارة كهربائية جديدة تعتمد على بنية Premium Platform Electric (PPE) لمجموعة فولكس فاجن - قبل سيارة Porsche Macan EV - ستدخل حيز الإنتاج في الربع الثاني من العام المقبل.

سيكون عام 2024 أيضًا هو العام الذي سيتم فيه إنتاج سيارة كهربائية أخرى، بالإضافة إلى نموذجين جديدين مزودتان بمحركات احتراق. ومن المقرر إطلاق مركبة ICE ثالثة في عام 2025، ولكن لا توجد معلومات عن أي سيارة كهربائية أخرى.

تخطط أودي لإطلاق 20 طرازًا جديدًا بحلول عام 2026، نصفها كهربائي بالكامل، ولكن وفقًا لما نعرفه الآن، يبدو أن هذا الهدف يكاد يكون من المستحيل تحقيقه.

اختار الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الألمانية كلماته بحكمة، قائلاً إن الشركة لا تريد إرباك المصانع، ولكن حقيقة الأمر هي أن أداء مبيعات السيارات الكهربائية من أودي كان أقل من ممتاز.

شهدت أودي تضاعف مبيعات سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة في الربع السابق من هذا العام ، لكن هذه ليست الصورة الكاملة. في الربع الثالث، باعت أودي ما يزيد قليلاً عن 7500 سيارة تعمل بالبطارية في الولايات المتحدة وأقل من 18000 سيارة في الأشهر التسعة الأولى.

وبالمقارنة، باعت شركة BMW المنافسة منذ فترة طويلة 13000 سيارة كهربائية في الربع الثالث فقط و31000 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. كما تقدمت مرسيدس-بنز أيضًا على أودي حيث تم بيع ما يقرب من 10500 سيارة كهربائية في الربع الثالث وحوالي 30000 في الأرباع الثلاثة الأولى.

تعد أودي أحدث شركة تصنيع سيارات تبطئ طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية، بعد أسماء مثل فورد وجنرال موتورز، مشيرة إلى تراجع النمو وارتفاع أسعار الفائدة وظروف السوق بشكل عام. على النقيض من ذلك، تتوقع مجموعة هيونداي موتور وريفيان، من بين آخرين، ارتفاعًا في قدرتهم على زيادة حجم الإنتاج في الأشهر المقبلة.