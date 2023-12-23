عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استراتيجية جديدة.. نصائح للإقلاع عن التدخين دون زيادة الوزن

نصائح للإقلاع عن
نصائح للإقلاع عن التدخين دون زيادة الوزن

التدخين يعتبر عاملاً مسببًا للعديد من الأمراض المرتبطة بالكبد، ولكنه ليس بشكل مباشر مرتبطاً بتكوين بؤر الكبد، التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الأخرى التدخين يؤثر على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة،على أي حال، من الأفضل تجنب التدخين بشكل عام لأنه يعرض الجهاز الصحي للعديد من المخاطر والأمراض المزمنة،إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الإقلاع عن التدخين دون زيادة الوزن،وفقا لما نشره موقع هيلثي :

إيه الفرق بين الدولار المجمد والسليم وكيفية التعامل معه؟.. خبير مصرفي يجيب

حصاد 2023 .. قطاع المستشفيات الجامعية بعين شمس يحقق نجاحا باهرا

نصائح للإقلاع عن التدخين دون زيادة الوزن

وضع خطة محكمة: قبل البدء في عملية الإقلاع عن التدخين، قم بوضع خطة محكمة تشمل الأهداف الواقعية والخطوات التي ستتخذها لتحقيقها، يمكنك تحديد تواريخ للتخلص من السجائر تدريجيًا أو الاستعانة بمساعدة منتجات الإقلاع عن التدخين مثل اللصقات أو العلكة.

ممارسة التمارين الرياضية: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فهي تساعد في تحسين المزاج وتخفيف القلق والتوتر الذي قد يصاحب عملية الإقلاع عن التدخين.

تناول وجبات صحية: حافظ على تناول وجبات صحية ومتوازنة. احرص على تضمين الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي. تجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة العالية بالسعرات الحرارية.

تجنب الوقوع في فخ السكر: قد يميل بعض الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين إلى تناول الحلويات والمشروبات الغازية كبديل للسجائر. حاول تجنب هذا السلوك واستبدله بتناول وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه الطازجة أو المكسرات.

البحث عن استراتيجيات بديلة: ابحث عن طرق بديلة للتعامل مع الرغبة في التدخين، مثل ممارسة التنفس العميق، أو القيام بنشاط يشغل انتباهك، أو الاسترخاء عن طريق القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى.

الحصول على الدعم: طلب الدعم من الأصدقاء والعائلة والمجتمع يمكن أن يكون مهمًا في عملية الإقلاع عن التدخين. ابحث عن مجموعات دعم للإقلاع عن التدخين أو استشر مقدم الرعاية الصحية للحصول على نصائح إضافية ودعم متخصص.

التفكير إيجابيًا: قم بتغيير نمط التفكير السلبي المرتبط بالإقلاع عن التدخين. اعتقد أنك تستطيع النجاح وتأكد من أن الفوائد الصحية والشخصية للإقلاع عن التدخين تفوق بكثير أي زيادةفي الوزن التي قد تحدث.

تحافظ على الترطيب: شرب الكمية الكافية من الماء يمكن أن يساعد في تقليل الشهية والحفاظ على الجسم منتعشًا. احرص على شرب الماء بانتظام طوال اليوم.

تحفيز نفسك: قدم لنفسك مكافآت صغيرة عند تحقيق أهدافك في عملية الإقلاع عن التدخين. قد تكون هذه المكافآت غير مرتبطة بالطعام، مثل القيام بتجربة جديدة أو شراء شيء تحبه.

الصبر والثبات: يحتاج الإقلاع عن التدخين إلى صبر وثبات. قد يواجه بعض الناس تحديات أثناء العملية، ولكن من المهم عدم الانهيار والاستمرار في المحاولة. تذكر أنك تستحق الحياة الصحية والسعيدة.

تذكر أن كل شخص يمكن أن يتفاعل بطريقة مختلفة مع عملية الإقلاع عن التدخين، قد تحتاج إلى تجربة أكثر من استراتيجية لتجد ما يناسبك، إذا كنت تشعر بالضيق أو تواجه صعوبات كبيرة في الإقلاع عن التدخين، فلا تتردد في طلب المساعدة من مقدم الرعاية الصحية المختص.

التدخين نصائح للإقلاع عن التدخين نصائح للإقلاع عن التدخين دون زيادة الوزن زيادة الوزن الوزن ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

دعاء سداد الديون يوم الجمعة .. ردده حتى المغرب

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

دعاء استجابة المستحيل في يوم الجمعة.. اقض حاجتك بـ29 كلمة قبل الغروب

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

اخبار مصر 24ساعة| توافق مصري فرنسي على وقف العمليات العسكرية في غزة

الكعبي: الزمالك الأكثر شعبية في الخليج ومشاركته ستزيد من أهمية دورة الوحدة الودية

سعر فولكس فاجن طوارق موديل 2023 في السعودية

دعاء المغفرة والرزق مع نهاية 2023.. باقي 8 أيام لوداعها فلا تغفله

خطأ برمجي يهدد بفتح أبواب تسلا حال تعرضها لحادث

أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

أضرار الجبنة الموتزاريلا

7 ظواهر جوية| هل سيكون شتاء 2024 الأشد صقيعا على مصر؟

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ