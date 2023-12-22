إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في غزة

قالت القناة 11 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في قطاع غزة في غضون أسابيع.

وأضافت أن المرحلة الثالثة من العملية، ستتضمن تقليص عدد القوات، بجانب تشكيل منطقة عازلة، والاستمرار في هجمات مركزة.

كانت حماس، قد ردت، اليوم الجمعة، على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بقتل يحيي السنوار، وقالت :" تهديد مجرم الحرب يوآف غالانت بقتل قادة المقاومة في غزة هو تهديد فارغ يستخدمه لتسويق إنجازات وهمية ودليل على فشله".

كان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، قد أطلق تهديدا جديدا ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قائلا إنه "سيواجه قريبا فوهات بنادقنا".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "إن نشاط جيش الاحتلال ومؤسسة الدفاع مستمر في شمال قطاع غزة، تكمل العملية تدريجيا الأهداف التي حددناها، وهي تفكيك كتائب حماس والقضاء على قدراتها السرية"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح جالانت عقب تقييم أجراه مع رئيس الجيش الإسرائيلي، ورئيسي الشاباك، والموساد: "نحن نعمل أيضًا في منطقة خان يونس وجنوب قطاع غزة، وسنعمل في أماكن أخرى في المستقبل".

وتابع "هناك شيء واحد واضح، يحيى السنوار يسمع الآن صوت دبابة الجيش الإسرائيلي فوقه، وقنابل سلاح الجو وعمليات الجيش الإسرائيلي، وسيلتقي أيضًا بفوهات بنادقنا قريبًا".