حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2023 ومازال الإحتلال الإسرائيلى يواصل التدمير الشامل لقطاع غزة، والذى بدأ في السابع من أكتوبر الماضي بعد عملية طوفان الأقصى التي قامت بها الفصائل الفلسطينية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن المصريين على تقديم الدعم لـ أهالى غزة من خلال التبرع فى حملات للهلال الأحمر أو تقديم الحفلات والتبرع بأجورهم وإيرادات الحفل لصالح الشعب الفلسطينى، وكذلك التبرع بجزء من إيرادات بعض أفلامهم أو من خلال طرح عدد من الأعمال الغنائية التى تدعم القضية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز حملات التبرع والمساعدات التى قدمها نجوم الفن لـ أهالى فلسطين خلال عام 2023..

الفنان عمرو دياب

تبرع الهضبة عمرو دياب بخمسة ملايين جنيه فى 20 من شهر أكتوبر الماضى، لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، تضامناً مع الشعب الفلسطينى.

كما تبرع بجزء من عائد حفله فى إمارة أبو ظبى الذى أقيم فى 18 نوفمبر الماضى ، وهو أول حفل غنائى له منذ بداية الحرب، وأعلن عن ذلك قائلا: فى إطار حملة تراحم من أجل غزة، سيتم التبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها فى تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم.

عمرو دياب

الفنان محمد حماقى

كان الفنان محمد حماقى من أوائل الفنانين الذين أعلنوا عن تبرعهم بجزء من إيرادات حفلاتهم لصالح غزة، حيث أصدر بياناً شدد فيه على أن "الفن العربى كان له دور سياسى وإنسانى دائماً".

وأضاف: "كنت أفتخر بموقف أم كلثوم فى الحروب حينما كانت تحيى حفلات من أجل أن تذهب أرباحها لدعم الجيش المصرى، وبما أن السلاح الذى أمتلكه هو الغناء، فقد قررت استخدامه من اليوم وحتى انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين، كل أرباح حفلاتى ستذهب فى صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أشقائنا ضد العدوان الإسرائيلى".

أبطال فيلم بلوموندو

وتبرع أبطال فيلم "بلوموندو" بطولة الفنان حسن الرداد بإيرادات أول أسبوع من الفيلم لصالح أهالى غزة.

وكتب حسن الرداد :"يلم بلوموندو بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربى.. تبرعنا بإيرادات أول أسبوع من الفيلم لصالح أشقائنا فى غزة.. فلسطين حرة عربية".

فريق كايروكى

طرح فريق كايروكى، أغنية جديدة بعنوان"تلك القضية"، على اليوتيوب دعما للقضية الفلسطينية.

وتقول كلمات الأغنية :" ينقذ في سلاحف بحرية - يقتل حيوانات بشرية - تلك قضية وتلك قضية - كيف تكون ملاكا أبيض؟ - يبقى ضميرك نص ضمير - تنصف حركات الحرية - وتنسف حركات التحرير - وتوزع عطفك وحنانك -ع المقتول حسب الجنسية - وتلك قضية وتلك قضية".

فريق مسار إجبارى

وأحيا فريق مسار إجبار 3 حفلات غنائية لصالح اهالى غزة تحت شعار " انا موجود من أجل غزة".

وأعلنت الفرقة، فى بيان رسمى، التبرع بجزء من عائدات الحفلات لصالح أهالى غزة عبر توجيه الإيرادات لصالح جمعية تعمل جاهدة لتوصيل الدعم الضرورى إلى الشعب الفلسطينى.

كما طرح فريق مسار إجباري، أغنية "روح الروح" عبر قناتهم بموقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة دعما للقضية الفلسطينية.

وتقول كلمات الأغنية :" أحنا أصحاب الأرض .. أحنا السكان الأصليين ..وجذور بتمد لعاشر جد بتهتف فلسطين ".

"لوعامل نفسك يعنى نسيت .. أنا متهزتش أنا صاحب بيت ".

الفنان على الحجار

طرح الفنان علي الحجار أغنية "سابع سما"، دعما للقضية الفلسطينية.

وتقول كلمات الأغنية من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث .. وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس .. أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال .. ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس".

نجوم الفن يدعمون غزة بـ حفل خيري بمهرجان الجونة



أقام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة أمسية فنية أحيتها المطربة التونسية غالية بن علي، من أجل جمع التبرعات المادية وتسليمها إلي مؤسسة الهلال الأحمر المصري، لإرسالها إلي الأشقاء في قطاع غزة.

حضر الحفل الخيري عدد كبير من النجوم أبرزهم: يسرا. إلهام شاهين، بشري، صبا مبارك، أحمد حاتم، غالية بن علي وغيرهم من الفنانين والوجوه المعروفة والشخصيات البارزة، حيث سيطرت الكوفية الفلسطينية واللون الأخضر وعلم فلسطين علي أجواء الحفل وملابس جميع الحضور.

وحرصت بشرى و غالية بن على ارتداء الكوفية الفلسطينية، كذلك قرر أمير المصري ارتداء الكوفية الفلسطينية تحت معطف.

أما أحمد حاتم اختار الظهور بقميص عليه خريطة فلسطين، كذلك حرصت منى هلا على ارتداء فستان شبيه للأزياء التراثية الفلسطينية.

محمد إمام بالكوفية الفلسطينية فى العرض الخاص لـ فيلم أبو نسب



جذب الفنان محمد إمام الأنظار بإرتدائه "الكوفية" الفلسطينية فى العرض الخاص لفيلمه الجديد "أبو نسب" والذى طرح منذ أيام قليل فى دور العرض السينمائية والفيلم من بطولة محمد إمام وياسمين صبر وماجد الكدوانى وإخراج رامى إمام.

ويعد فيلم "أبونسب" العمل الثالث الذي يجمع بين محمد إمام وياسمين صبري، إذ تعاونا سويا في فيلم "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد، من إخراج معتز التوني، وفيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.