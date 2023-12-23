هناء الشوربجي: لم أتخيل نجاح مسلسل "زينهم" بهذا القدر

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، مساء الجمعة، الفنانة هناء الشوربجي، والتي كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة وبدايتها الفنية.

وخلال اللقاء قالت هناء الشوربجي، إنها لم تتخيل نجاح مسلسل "زينهم" بهذا القدر وكان مفاجأة لي.

وأضافت الفنانة هناء الشوربجي، أنها دخلت معهد فنون مسرحية، والتقيت الفنان محمد صبحي، واصفة انطباعها الأول عن محمد صبحي، : "أول ما دخل لقيته مسلوع واحتقرته جدا، كان لسه صغير ومنكوش، لكن كان جوكر الدفعة وكل الناس بتحبه، ودربني على مشهدين وكان أستاذ في التدريب، ودخلت الامتحان وطلعت الأولى على المتقدمين وعلى ناس كبيرة شغالة في السوق".

