في أقل من ساعة ونصف.. طريقة عمل دونات محشية في المنزل

تعتبر طريقة عمل الدونات المحشية، هي واحدة من ألذّ المعجّنات لذا يقبل على تناولها الكثيرون كبارًا وصغارًا، تُحشى بأصّناف مختلفة من الحشوات مثل المربى، الشوكولاتة وغيرها.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل دونات محشية، وهي من المعجنات الأمريكية الشهية، والتب بمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل دونات محشية

طريقة عمل دونات محشية

مقادير طريقة عمل دونات محشية :

1 كوب لبن دافئ

60 جرام سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 بيض

2 صفار بيض

1 ملعقة صغيرة خل أبيض

½ 3 كوب دقيق أبيض

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب حليب بودرة

½ كوب زبدة

زيت نباتي حسب الحاجة

للحشو :

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 كوب شوكولاتة مذابة

طريقة عمل دونات محشية :

_ نضع في وعاء العجّانة الكهربائية كل من: اللبن الدافئ، السكر، الخميرة الفورية.

_ نشغّل العجّانة على جميع المكونات السابقة حتى يذوب السكر تمامًا.

_ يضاف البيض، صفار البيض، والخل الأبيض ونشغّل العجّانة مرّة أخرى.

_ نطفئ العجّانة ونترك مزيج اللبن الموجود بالوعاء لدقائق.

_ نضع في بولة كبيرة كل من: الدقيق الأبيض، الملح، الحليب البودرة ونمّزجهم معًا.

_ يضاف خليط الدقيق على خليط اللبن، ثم نشغّل العجّانة حتى تتشكّل معك عجينة.

_ تضاف الزبدة على العجينة ونشغّل العجّانة مرّة أخرى حتى يصّبح لديكِ عجينة طرية.

_ ندّهن بولة كبيرة بقليل من الزيت النباتي، ثم نضع بداخلها العجينة ونغطّها بكيس نايلون.

_ نترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة أو ساعة ونصف لتخّتمر ويتضاعف حجمها.

_ نرشّ صينية فرن بقليل من الدقيق، ثم نقطّع العجينة إلى كرات متساوية.

_ نرص كرات العجين في الصينية ونغطّيها ونتّركها جانبًا لمدة ربع ساعة حتى يتضاعف حجمها.

_ نرشّ قليل من الدقيق على سطح صلب، ثم نفّرد عليه كرات العجين لتكون بشكل دائري.

_ نقطّع دوائر العجين بقطّاعة العجين حتى تصّبح متساوية، ثم نرصّها في صينية بها ورقة زبدة.

_ نضع كمية من الزيت النباتي في مقلاة على النار، وبمجرّد أن يسّخن نضعي دوائر العجين تُقلى.

_ نخرج الدونات من الزيت ونضعها على شبكة لتصفى من الزيت.

_ نخّلط السكر والقرفة معًا ورشّي هذا الخليط على الدونات وهي ساخنة، ثم نتركها تبرد قليلًا.

_ نصنع ثقب صغير في الدونات ثم نحّشيها من الداخل بالشوكولاتة باستخدام كيس الحلويات.