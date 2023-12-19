حلوى فرنسية شهيرة .. طريقة عمل عجينة الشو

تعتبر طريقة عمل عجينة الشو، وهي عبارة عن عجينة خفيفة تستخدم لتحضير الإكلير وغيرها من الحلويات اللذيذة، وتحضر باستخدام الماء والزبدة أو الزيت والدقيق والبيض.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل عجينة الشو، وهي من الحلويات الفرنسية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

طريقة عمل عجينة الشو

طريقة عمل عجينة الشو

مقادير طريقة عمل عجينة الشو :

1 كوب ماء

½ كوب زبدة

1 ملعقة كبيرة سكر

1 رشّة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

130 جرام دقيق منخول

3 بيض

طريقة عمل عجينة الشو :

_ نضع في قدر كبير على النار: الماء، الزبدة، السكر، الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

_ نقلّب المكوّنات السابقة مع بعضها البعض على نار متوسّطة حتى تذوب الزبدة، ويغلي المزيج.

_ يضاف بعد ذلك الدقيق المنّخول، ونستمر في التقليب حتى تنّضج العجينة.

_ نضع العجينة في وعاء العجّانة الكهربائية ونشغّلها مع إضافة البيض واحدة تلو الأخرى.

_ تضاف نّصف الملعقة الصغيرة المتبقي من الفانيليا مع الاستمرار في تشّغيل العجّانة.

_ نستمر في تشّغيل العجّانة على العجينة حتى تحّصلين على عجينة ناعمة سهّلة التشّكيل.

_ نضع عجينة الشو في كيس الحلويات، ثم نقوم بتشّكيلها على هيئة أصابع أو حسب رغبتك.

_ نضع عجينة الشو المُشكّلة في صينية بها ورقة زبدة، ثم ندخلها الفرن حتى تنّضج وبعد أن تبرد نقوم بحشّوها وتزينها ثم نقدّمها.