عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى فرنسية شهيرة .. طريقة عمل عجينة الشو

طريقة عمل عجينة الشو
طريقة عمل عجينة الشو

تعتبر طريقة عمل عجينة الشو، وهي عبارة عن عجينة خفيفة تستخدم لتحضير الإكلير وغيرها من الحلويات اللذيذة، وتحضر باستخدام الماء والزبدة أو الزيت والدقيق والبيض.

 

سريعة وشهية.. طريقة عمل حلوى بارد بالبسكويت

حلوى مقرمشة وهشة.. طريقة عمل رايس كرسبي

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل عجينة الشو، وهي من الحلويات الفرنسية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل عجينة الشو

 

طريقة عمل عجينة الشو

 

مقادير طريقة عمل عجينة الشو :

1 كوب ماء

½ كوب زبدة

1 ملعقة كبيرة سكر

1 رشّة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

130 جرام دقيق منخول

3 بيض

 

طريقة عمل عجينة الشو :

_ نضع في قدر كبير على النار: الماء، الزبدة، السكر، الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

_ نقلّب المكوّنات السابقة مع بعضها البعض على نار متوسّطة حتى تذوب الزبدة، ويغلي المزيج.

_ يضاف بعد ذلك الدقيق المنّخول، ونستمر في التقليب حتى تنّضج العجينة.

_ نضع العجينة في وعاء العجّانة الكهربائية ونشغّلها مع إضافة البيض واحدة تلو الأخرى.

_ تضاف نّصف الملعقة الصغيرة المتبقي من الفانيليا مع الاستمرار في تشّغيل العجّانة.

_ نستمر في تشّغيل العجّانة على العجينة حتى تحّصلين على عجينة ناعمة سهّلة التشّكيل.

_ نضع عجينة الشو في كيس الحلويات، ثم نقوم بتشّكيلها على هيئة أصابع أو حسب رغبتك.

_ نضع عجينة الشو المُشكّلة في صينية بها ورقة زبدة، ثم ندخلها الفرن حتى تنّضج وبعد أن تبرد نقوم بحشّوها وتزينها ثم نقدّمها.

عجينة عجينة الشو طريقة عمل عجينة الشو الحلويات الفرنسية الحلويات حلى الإكلير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

موضوعات متعلقة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل سلطة فيستا الدجاج

نشرة المرأة والصحة.. تداعيات خطيرة مرتبطة بالتدخين تؤثر على الكبد.. مرض يصيب أصابع اليدين والقدمين في البرد.. أعراض شائعة لالتهاب الجيوب الأنفية

وصفة من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل مختوم اللحم

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

من المطبخ العربي.. طريقة عمل شرائح اللحم بالبصل

إطلالة غير متوقعة لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

نصائح مهمة لتجنب الأرق| تعرف عليها

بفستان تايجر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على إنستجرام

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق التهم محل أحذية بوسط القاهرة | فيديو وصور

أمريكا: إنهاء الحرب في غزة مرهون بقرار واحد من حماس

كأس العالم للأندية.. جوارديولا: فخور بوجودي في السعودية والبطولة ليست مضمونة

رئيس وزراء الهند لـ نتنياهو: حرية الملاحة حاجة عالمية أساسية

مروة ضحية الجمعية.. محمود خطف روح زوجته بـ 9 طعنات وسط أسرتها

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الثالث والرابع بكأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لـ التهاب الجيوب الأنفية.. الزكام أبرزها

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

مفاجأة | تفاصيل أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ