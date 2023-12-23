أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 23-12-2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار العملات الأجنبيه اليوم السبت بالبنك المركزي المصري ، وجاءت أسعار العملات كالتالي:-

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.04 جنيه للشراء، 39.22 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.88 جنيه للشراء، و36.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.82 جنيه للشراء، و20.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

سجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.75 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

سجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

سجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.65 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.