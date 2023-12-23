إنقاذ شاب مصاب بطعنتين فى القلب بمستشفى بنها الجامعى

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي ، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 22 عاما، مصاب بطعنتين بالصدر من الأمام وعلاماته الحيوية غير مستقرة وفقد الكثير من دمه، وبمجرد دخوله إلى المستشفي توقف قلبه وتنفسه، حيث جري علي الفور عمل إنعاش قلبي رئوي، وتم إدخاله لغرفة العمليات واستدعاء فريق الطوارئ المسئول عن اليوم.

وقالت مستشفيات بنها الجامعية في بيان لها إنها استقبلت في المستشفي الجامعي ببنها مريضا يبلغ من العمر 22 عاما مصاب بطعنتين بالصدر من الأمام وعلاماته الحيوية غير مستقرة وفقد الكثير من دمه وبمجرد دخوله للمستشفى توقف قلبه وتنفسه.

وتابعت المستشفى أنه جري علي الفور عمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب وإبلاغ الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى والذي أمر علي الفور بإدخاله لغرفة العمليات واستدعاء فريق الطوارئ المسئول عن اليوم.

وتم عمل شق صدري لعظمة القص لاستكشاف الصدر وتبين أن الطعنتين اخترقتا قلب المريض وأدتا إلي جرح قطعي عميق بالقلب ونزيف شديد بغشاء التامور، وتم تفريغ الدم والسيطرة علي النزيف مع استمرار الإنعاش القلبي الداخلي عن طريق الجراحين والخارجي عن طريق أطباء التخدير، في تناغم رائع وعمل بديع أدي إلي انقاذ حياة المريض وخرج بحمد الله وفضله، وما زال بالعناية المركزة بالقسم يستكمل علاجه لحين تماثله التام للشفاء.