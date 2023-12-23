عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استراتيجية في صالحه.. ماذا سيحدث بعد رفض المحكمة العليا البت فى تمتع ترامب بالحصانة؟

ترامب
ترامب

كشف مدعون سابقون، أن قرار المحكمة العليا الأمريكية بعدم إصدار حكم سريع بشأن ما إذا كان من الممكن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم تخريب الانتخابات قد يساعد في تأخير محاكمته، وهي استراتيجية في صالحه.

وقال المدعون لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن هذه الاستراتيجية المتمثلة في تقديم الطعون المتكررة لن تؤدي إلا إلى تأجيل لا مفر منه، بل ويمكن أن تأتي بنتائج عكسية على الرئيس السابق من حيث توقيت حملته للبيت الأبيض العام المقبل.

ورفضت المحكمة الأمريكية العليا، أمس الجمعة، طلب المدعي الخاص جاك سميث، بتسريع النظر فيما إذا كان ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة "التواطؤ" لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وحسب “رويترز”، رفض قضاة المحكمة تجاوز محكمة الاستئناف، من أجل التعجيل بإصدار الحكم النهائي بشأن مطالبة ترامب بالحصانة الجنائية قبل محاكمته المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس المقبل.

ولم يعلق مكتب المحقق الخاص بعد على القرار، الذي يعتبر بمثابة انتكاسة كبيرة لقضيته ضد ترامب.

ومع ذلك، فمن غير الواضح إلى متى قد يتم تأجيل المحاكمة، أو ما إذا كان من الممكن تأجيلها إلى ما بعد انتخابات 2024.

ويعد ترامب حاليًا المرشح الجمهوري الأوفر حظًا لخوض مباراة العودة ضد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في نوفمبر المقبل.

واتهم المدعي الخاص جاك سميث الرئيس السابق في أغسطس بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

ويعني حكم الجمعة أن محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة سيتعين عليها الاستماع إلى القضية أولاً، ولكن في نهاية المطاف، من المحتمل أن تضطر المحكمة العليا إلى إصدار حكم على أي حال.

وقال سميث إن عملية الاستئناف قد تؤخر بدء المحاكمة، التي من المقرر أن تبدأ في 4 مارس.

من جانبه، ذكر جين روسي، المدعي العام الفيدرالي السابق الذي يتمتع بخبرة تمتد لعشرات السنين في وزارة العدل الأمريكية، لـ"بي بي سي" إن القرار يمثل "انتكاسة كبيرة لجاك سميث على صعيد الجدولة".

وأضاف روسي: "لكن طلبه بإجراء مراجعة سريعة كان محاولة نبيلة لتحريك هذه المحاكمة"، مستطردًا أن ترامب، الذي لا يتمتع بحصانة قوية، لن يواجه محاكمة 6 يناير لعدة أشهر.

ولفت إلى أن القاضية تشوتكان "لا تهتم ولو ذرة بكونها مرشحة للرئاسة"، وعلى الرغم من عملية الاستئناف، فإنها ستظل ترغب في أن تتم محاكمتها "بأقصى قدر من السرعة".

وأضاف أن المحاكمة قد تنتهي في نهاية المطاف إلى تأجيلها إلى أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، وهو ما سيقع بعد وقت قصير من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي يبدأ في 15 يوليو.

وتابع: "ببساطة، سيكون ذلك بمثابة فوضى عارمة في الجدول الزمني"، واستطرد: “أسوأ شيء بالنسبة لترامب هو أن تكون هناك هيئة محلفين تنظر فيما إذا كان في الأساس متمرداً في ذلك الوقت. وهذا ليس جيداً لحملته”.

المحكمة العليا الأمريكية ترامب تخريب الانتخابات تهم تخريب الانتخابات الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

الصحفيين : تأجيل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوع

5 دبابات صهيونية.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة

جلاء أخر جندي من بورسعيد.. كيف احتفلت المحافظة الباسلة بهذه المناسبة؟

بالأرقام.. منظمة غير حكومية تدين قت.ل 61 صحفيا في غزة

المدرب الفرفوش رزق.. كهربا وكولر يرقصان بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

مسؤول أردني: القصف الإسرائيلي علي غزة تسبب في نشاط زلزال بالمنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

6 أعراض يكشفها جمال شعبان تدل على زيادة كهرباء القلب.. الأخيرة أخطرها

بصحبة زوجته.. هانى شاكر يحتفل بعيد ميلاده فى بيروت| صور

خسساني قلب السوشيال ميديا|10 إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ