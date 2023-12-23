جامعة طيبة التكنولوجية تبحث سبل التعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان

بحثت الدكتورة صباح محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر ، مع علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، سبل التعاون بين الجانبين، تمهيدا لتوقيع برتوكول تعاون مشترك وعقد دورات تدريبية مشتركة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.



وأوضحت مدير الوحدة، أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل نشاط وحدة حقوق الإنسان داخل الجامعة في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال رفع وعي وقدرات العاملين والطلاب في مجال حقوق الإنسان، عبر عقد ورش تدريبية وندوات تثقيفية ومؤتمرات مشتركة، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمعنى الشامل لها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة ورئيس الوحدة.

وأشارت الدكتورة صباح محمد، إلى أن الوحدة بصدد عقد ورشة تدريبية أون لاين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في مجال حقوق الإنسان، وتحديث آليات العمل بها بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة وبناء ثقافة التسامح وقبول الآخر، في سياق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.