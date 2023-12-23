خبر ينتظره الملايين| بشرى سارة بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

إضافة المواليد علي بطاقات التموين.. يتساءل العديد من المواطنين أصحاب بطاقات التموين، علي موعد فتح إضافة المواليد علي بطاقات التموين الخاصة بهم، وبحسب المصادر فإن إضافة المواليد على بطاقات التموين يحتاج إلى إقرار ميزانية جديدة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إقرار الميزانية الجديدة يتم ضمها على ميزانية دعم المنظومة التموينية، لإقرار استحقاقات الدعم الجديدة للفئات والأبناء الجدد بعد ضمهم على بطاقة التموين، والتي تشمل على حصة ثابتة من الخبز المدعم يوميًا والسلع التموينية شهريا.

موعد إضافة المواليد

وبحسب المصادر، فأنه من المقرر أن يتقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بطلب إقرار بند مالي إضافي لإضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك لتخصيص بند جديد على موازنة وزارة التموين 2024 - 2025.

وفي حالة الموافقة على الطلب وإقراره في الموازنة العامة الجديدة للدولة، فمن المفترض أن يتم فتح باب إضافة المواليد، وذلك عقب إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة في شهر يوليو المقبل.