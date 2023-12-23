وضع مأساوي.. مدير الصحة العالمية: سكان غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن السكان في قطاع غزة يبيعون ممتلكاتهم للحصول على الغذاء، داعيًا إلى تسريع تدفق المساعدات إلى القطاع.

وقال جيبريسوس عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الصراع المستمر منذ فترة طويلة حال دون الوصول إلى الغذاء المطلوب وغيره من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأضاف أن هناك مجاعة في غزة والناس هناك يبيعون ممتلكاتهم مقابل الغذاء، مؤكدًا أن لآباء والأمهات يجوعون حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام.

ولفت إلى أن "4 من كل 5 أسر في شمال غزة، ونصف الأسر المهجرة في الجنوب، تقضي أياما ولياليا كاملة دون طعام".

وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، العالم ضرورة تحسين عاجل في الأمن الغذائي من خلال تسريع تدفق المساعدات إلى غزة، مطالبًا باستعادة خدمات الصحة والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة.