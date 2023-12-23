يهدد مئات الوظائف.. ماذا ستفعل مصر مع تطبيق chat Gpt

أصبح تطبيق chat Gpt مسيطرًا على العديد من المجالات، ضمن الطفرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي مؤخرًا، والتي هدد من خلالها، العديد من الوظائف، بعدما أصبح منافسًا يصعب مجاراته بما يمتلك من مهارات تكنولوجية، تعتمد على الفحص والتدقيق وتحليل البيانات، والقيام بمهما عديدة كان يتفرد بها البشر، الذين أصبحوا مهددين بالجلوس في منازلهم نتيجة لتلك الثورة التي أحدثتها التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

صاحب ذلك التطور، قلق برلماني عميق إزاء ما ستسفر عنه نتائج انتشار هذا التطبيق الذي يؤثر على وظائف البشر، ويهدد بتوسيع دائرة البطالة، خاصة في ظل الوظائف المتعددة التي يقوم بها التطبيق، والذي يدعو أصحاب الأعمال والشركات للاستغناء به عن العديد من الموظفين الآخرين الذين قد يكلفونهم تكلفة مادية أعلى.

ما هو تطبيق chat Gpt

و chat Gpt هو عبارة عن ربوت محادثة تم إنشاؤه باستخدام تقنية chat -3 من جانب شركة openal، المتخصصة في أبحاث الذكار الاصطناعي، وثد تم تطويره ليشابه كثيرًا لغة البشر ويقوم بمهام كتلك التي يقوم الموظفون، ولكن بأسلوب أسهل وبتكلفة لا تساوي شيئا بالنسبة لأصحاب الأعمال، ومقارنة بالتكلفة التي يتم دفعها للموظفين سنويًا.

وشاعت شعبية تطبيق chat Gpt عالميًا، لدرجة أن راد التكنولوجيا الحديثة ورجل الأعمال مالك منصة X "تويتر سابقًا، قد شارك هذا التطبيق معبرًا عن اندهاشه من الإمكانات التي يحتويها هذا التطبيق العالمي، معلقًا في تغريدة عبر حسابه ذكر فيها: " «جيد بشكل مخيف، نحن لسنا بعيدين عن مخاطر قوة الذكاء الاصطناعي».

تطبيق chat Gpt يهدد الوظائف بمصر

وحذر النواب من تهديد تطبيق chat Gpt للوظائف في مصر، وقد صدر بيان على لأحد أعضاءه يقول فيه: " يوجد تحذيرات من استخدام ذلك التطبيق نظرا لتأثيره على التعلم البشري والبحث، حيث إن تطبيق (ChatGPT) وكل أدوات الذكاء الاصطناعي، لا تنطبق عليها العوامل والشروط التي تنطبق على البشر في عملية التعلم والبحث.

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وأشار البيان الصادر عن عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة رغدة نجاتي، أن هذا قد يؤدي بالتبعية إلى تقليص وتعطيل قدرة البشر على حفظ المعلومات أو بذل الجهد المطلوب في البحث والتعلم، ومن ثم إبداع الأفكار والنظريات الجديدة، وبالتالي قد يؤدى ذلك التطبيق، إلى انقراض عدد من الوظائف في المستقبل، والحد من الجهود البشرية في البحث والتعلم".

النواب يطالب الحكومة بالتدخل بسبب تطبيق chat Gpt

وتقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استعداد الحكومة للتعامل مع تحديات تطبيق شات جى بى تى chat Gpt.

وشددت على أنه ومع خطوات الدولة المصرية نحو التوسع في الجامعات التكنولوجية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في كل أنماط التعليم، لابد أن يكون لدينا خطة لحماية أنفسنا وأبنائنا من تحديات ومخاطر ذلك التطبيق، بهدف الحفاظ علي فكرة الإبداع والذكاء البشرى وتنمية قدرات أبنائنا نحو ذلك.

وكانت الشركة المطورة (OpenAI) قد أعلنت، وفق بيان النائبة، أن النموذج الجديد (GPT-4) يتميز عن سابقه بأنه أكثر إبداعية ودقة في المعلومات، بالإضافة إلى تعدد استخداماته في مختلف المجالات، حيث يمكن استخدامه في الكتابة والتأليف والترجمة وتحرير النصوص، وذلك بالنظر إلى قدرته على اكتشاف الأخطاء اللغوية والنحوية، هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في مجال التسويق والدعاية وصناعة المحتوى، من خلال قدرته على إعداد الحملات الإعلانية والدعائية بطرق إبداعية، و الدعم الفني، وتصميم وبرمجة وتطوير مواقع الويب، وغيرها من مهام الذكاء الاصطناعي.

ويبقى السؤال، ماذا ستفعل مصر لمواجهة الطفرة التي أحدثها تطبيق chat Gpt، وتهديده لمئات الوظائف والذي قد يوسع معه دائرة البطالة؟.