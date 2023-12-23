عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يهدد مئات الوظائف.. ماذا ستفعل مصر مع تطبيق chat Gpt

تطبيق chat Gpt
تطبيق chat Gpt

أصبح تطبيق chat Gpt مسيطرًا على العديد من المجالات، ضمن الطفرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي مؤخرًا، والتي هدد من خلالها، العديد من الوظائف، بعدما أصبح منافسًا يصعب مجاراته بما يمتلك من مهارات تكنولوجية، تعتمد على الفحص والتدقيق وتحليل البيانات، والقيام بمهما عديدة كان يتفرد بها البشر، الذين أصبحوا مهددين بالجلوس في منازلهم نتيجة لتلك الثورة التي أحدثتها التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

صاحب ذلك التطور،  قلق برلماني عميق إزاء ما ستسفر عنه نتائج انتشار هذا التطبيق الذي يؤثر على وظائف البشر، ويهدد بتوسيع دائرة البطالة، خاصة في ظل الوظائف المتعددة التي يقوم بها التطبيق، والذي يدعو أصحاب الأعمال والشركات للاستغناء به عن العديد من الموظفين الآخرين الذين قد يكلفونهم تكلفة مادية أعلى.

ما هو تطبيق chat Gpt

و chat Gpt هو عبارة عن ربوت محادثة تم إنشاؤه باستخدام تقنية chat -3 من جانب شركة openal، المتخصصة في أبحاث الذكار الاصطناعي، وثد تم تطويره ليشابه كثيرًا لغة البشر ويقوم بمهام كتلك التي يقوم الموظفون، ولكن بأسلوب أسهل وبتكلفة لا تساوي شيئا بالنسبة لأصحاب الأعمال، ومقارنة بالتكلفة التي يتم دفعها للموظفين سنويًا.

بعد إتاحته في مصر.. شات جي بي تي يهدد تلك الوظائف| احذر

أستاذ قانون معلوماتي: الاتحاد الأوروبي يضع قواعد للتصدي لمخاطر الذكاء الاصطناعي| فيديو

وشاعت شعبية تطبيق chat Gpt عالميًا، لدرجة أن راد التكنولوجيا الحديثة ورجل الأعمال مالك منصة X "تويتر سابقًا، قد شارك هذا التطبيق معبرًا عن اندهاشه من الإمكانات التي يحتويها هذا التطبيق العالمي، معلقًا في تغريدة عبر حسابه ذكر فيها: " «جيد بشكل مخيف، نحن لسنا بعيدين عن مخاطر قوة الذكاء الاصطناعي».

تطبيق chat Gpt يهدد الوظائف بمصر

وحذر النواب من تهديد تطبيق chat Gpt للوظائف في مصر، وقد صدر بيان على لأحد أعضاءه يقول فيه: " يوجد تحذيرات من  استخدام ذلك التطبيق نظرا لتأثيره على التعلم البشري والبحث، حيث إن تطبيق (ChatGPT) وكل أدوات الذكاء الاصطناعي، لا تنطبق عليها العوامل والشروط التي تنطبق على البشر في عملية التعلم والبحث.

اقرأ المزيد:

اتفاق تاريخي لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. كواليس خطة 2025

الذكاء الاصطناعي حلقة وصل بين الأحياء والمتوفين | اِعرف الموضوع

وأشار البيان الصادر عن عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة رغدة نجاتي، أن هذا قد يؤدي بالتبعية إلى تقليص وتعطيل قدرة البشر على حفظ المعلومات أو بذل الجهد المطلوب في البحث والتعلم، ومن ثم إبداع الأفكار والنظريات الجديدة، وبالتالي قد يؤدى ذلك التطبيق، إلى انقراض عدد من الوظائف في المستقبل، والحد من الجهود البشرية في البحث والتعلم".

النواب يطالب الحكومة بالتدخل بسبب تطبيق chat Gpt

وتقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استعداد الحكومة للتعامل مع تحديات تطبيق شات جى بى تى chat Gpt.

وشددت على أنه ومع خطوات الدولة المصرية نحو التوسع في الجامعات التكنولوجية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في كل أنماط التعليم، لابد أن يكون لدينا خطة لحماية أنفسنا وأبنائنا من تحديات ومخاطر ذلك التطبيق، بهدف الحفاظ علي فكرة الإبداع والذكاء البشرى وتنمية قدرات أبنائنا نحو ذلك.

وكانت الشركة المطورة (OpenAI) قد أعلنت، وفق بيان النائبة، أن النموذج الجديد (GPT-4) يتميز عن سابقه بأنه أكثر إبداعية ودقة في المعلومات، بالإضافة إلى تعدد استخداماته في مختلف المجالات، حيث يمكن استخدامه في الكتابة والتأليف والترجمة وتحرير النصوص، وذلك بالنظر إلى قدرته على اكتشاف الأخطاء اللغوية والنحوية، هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في مجال التسويق والدعاية وصناعة المحتوى، من خلال قدرته على إعداد الحملات الإعلانية والدعائية بطرق إبداعية، و الدعم الفني، وتصميم وبرمجة وتطوير مواقع الويب، وغيرها من مهام الذكاء الاصطناعي.

ويبقى السؤال، ماذا ستفعل مصر لمواجهة الطفرة التي أحدثها تطبيق chat Gpt، وتهديده لمئات الوظائف والذي قد يوسع معه دائرة البطالة؟.

تطبيق chat Gpt chat GPT شركة openal نموذج GPT مجموعة هشام طلعت مصطفى GPT تطبيق GPT الذكاء الاصطناعي تطبيق شات جي بي تي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

موضوعات متعلقة

الذكاء الاصطناعي حلقة وصل بين الأحياء والمتوفين | اِعرف الموضوع

أستاذ قانون معلوماتي: الاتحاد الأوروبي يضع قواعد للتصدي لمخاطر الذكاء الاصطناعي| فيديو

صندوق رعاية المبتكرين يعلن عن محاضرة جديدة حول الذكاء الاصطناعي..اعرف إزاي تشارك

معلومات الوزراء يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات المصرفية

اتفاق تاريخي لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. كواليس خطة 2025

بعد إتاحته في مصر.. شات جي بي تي يهدد تلك الوظائف| احذر

ترشيحاتنا

مائة يوم على عاصفة دانيال.. «صدى البلد» يكشف الوضع في درنة الليبية

ترتدي كامل ملابسها.. أمن الجيزة يكثف جهوده لحل لغز جثة سيدة إمبابة

نادين نجيم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

5 لاعبين خارج أسوار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية بشرط وحيد

انخفاض الدولار الأمريكي في أول أيام الأسبوع

4 شهداء بينهم طفلة وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل حول إنفصالهما.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ زوجة مجدي الهواري

فارق العمر بينهما كبير| حقيقة انفصال مجدي الهواي ودنيا عبدالمعبود.. تفاصيل

احمى نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية بإتباع هذه النصائح.. اعرفها  

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ