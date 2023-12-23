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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير شئون الأسرى الفلسطيني السابق: إسرائيل تبحث عن النصر المفقود ورد الإعتبار

الحرب في غزة
الحرب في غزة

قال أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن إسرائيل تبحث عن النصر المفقود، وإعادة الاعتبار بعد الهزيمة الساحقة التي شهدها غلاف غزة.

 

وأضاف أشرف العجرمي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يريد إطالة الحرب من أجل تحقيق الانتصار، لأن إطالة الحرب دون تحقيق انتصار ستكون كارثة عليه.

 

واسترسل: نتنياهو يريد إطالة الحرب حتى ينسى الناس الهزيمة المرة التي حدثت لإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

 

ولفت إلى أن إطالة الحرب لا تشكل في حد ذاتها هدفًا بقدر ما أن الهدف هو تحقيق إنجاز ما، وهذا الإنجاز هو تدمير كل قطاع غزة من أجل القضاء على البنى التحتية للفصائل الفلسطينية.

إسرائيل الأسرى الفلسطينيين غزة نتنياهو اخبار التوك شو

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