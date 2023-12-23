«آي صاغة»: 1.6 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.6 % وهو ما يقدر بقيمة 33 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة مدعومة بتراجع الدولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو خمسة أشهر، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، وهو ما عزز التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في مارس المقبل.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3045 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت أمس عند مستوى 2053 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3480 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2610 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2030 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24360 جنيهًا.



كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3000 جنيه، ولامس مستوى 3050 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3030 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية في الأسواق العالمية بقيمة بنحو 21 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2032 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2053 دولارًا.