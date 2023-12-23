الضويني: مركز مصر الثقافي الإسلامي ضمن خطوات بناء الجمهورية الجديدة

أعرب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، عن تهنئته بتجديد الثقة وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسى فترة رئاسية جديدة.

وأهدى الضويني، الحضور تحيات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودعواته الصادقة لحفظة كتاب الله.

وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، إن مركز مصر الثقافي الإسلامي، جاء ضمن خطوات بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تؤكد أن خطوات التجديد من المؤسسات الدينية في إطار فهم القرآن معنى وفهما، لافتا إلى أن اختيار فرع الأسر القرآنية دليل على أهمية الترابط الأسري التي تعين بعضها البعض على حفظة كتاب الله.

وأضاف أن “كتاب الله جمع الحضور، فلأحكامه نعمل ونخضع، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حبل الله المتين والصراط المستقيم”.

وتابع: "القرآن الكريم هو العمل الدائم والمعجزة الخالدة التي تعين الأمة وتحفظ أبناءها، وتواتر القرآن دليل على أننا أمة لها تاريخ، وفصاحة ألفاظه تذكرنا بأننا أمة العلم والعمل".

واستكمل: "نسأل الله الفرج وَينصر الأخوة في فلسطين، وفي ظل هذا الجو المشحون الا ان القرآن الكريم به آيات الصبر ويعلمنا الصفح الجميل".

واختتم: "أهنئ أهل القرآن وأبشرهم بمنزلتهم من الله فهم أهل الله وخاصته، فمن لم يفز بالجائزة فقد فاز بكتاب الله".