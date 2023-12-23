الخميس 4 يناير.. آخر موعد للتقديم في الإعلان التكميلي «سكن لكل المصريين 3»

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فتح باب التقديم على شقق الإعلان التكميلي “سكن لكل المصريين 3” في نحو 18 محافظة؛ تشمل 130 ألف وحدة سكنية، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 4 يناير 2024.

ويقدم موقع “صدى البلد” تقريرا حول شقق الإعلان التكميلي “سكن لكل المصريين 3”، وخطوات الحصول عليها.

كراسة شروط شقق الإعلان التكميلي سكن لكل المصريين 3

1- تتوافر كراسة شروط شقق الإسكان بالإعلان التكميلي متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي "Cservices.shmff.gov.eg".

وحدات التسليم الفوري

1- لن يتم سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي.

2- سداد 35 جنيهًا رسوم طلب التحويل في البريد.

3- الحد الأدنى للدخل لهذه الشقق 1200 جنيه.

4- تتراوح الأقساط بين 410 و476 جنيهًا للشقق التي تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه.

4- تتراوح الأقساط بين 445 و511 جنيهًا للشقق التي تصل أسعارها إلى 207 آلاف جنيه.

وحدات التسليم بعد 36 شهرًا

1- استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.

2- سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان بجانب 35 جنيهًا.

3- سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات.

4- تبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

5- تبدأ أسعار هذه الشقق من 500 ألف جنيه وتصل حتى 530 ألف جنيه بحسب مكان الوحدة.

6- يمكن زيادة أسعار الشقق في حدود 15% حال زيادة أسعار مواد البناء.

7- الحد الأدنى للدخل لهذه الشقق 3500 جنيه.

8- تتراوح الأقساط بين 1750 و2230 جنيهًا، وفقًا لدخل المتقدم ومدة التمويل.