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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطوير المنظومة.. مدير تعليم الإسكندرية يلتقي 600 معلم من حملة الماجستير والدكتوراه

اجتماع بتعليم الإسكندرية
اجتماع بتعليم الإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم السبت، اجتماعًا مع حملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بتعليم الإسكندرية، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام.

وأكد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من الكوادر العلمية من حملة الدرجات العلمية وتوظيف تلك الخبرات توظيفًا سليمًا للمشاركة في تنمية وتطوير الأداء بمنظومتنا التعليمية، وضرورة الدفع بقيادات شابة قادرة على العمل والعطاء والاستفادة منهم في تقلد المناصب القيادية للارتقاء بجميع الخدمات التعليمية، والاستفادة من تلك الطاقات لتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري.

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وأكّد أبوزيد أنَّه التقى اليوم بحوالي 600 معلم من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك لوضع الحلول والمقترحات لكافة المشاكل والعقبات التي تواجه العملية التعليمية وتحقيق التنمية والريادة على كافة المستويات والقطاعات التنموية بالمحافظة، وذلك لما يمتلكونه من خبرات علمية وعملية لخدمة وتطوير المنظومة، والوقوف على اتجاهات الرأي العام إزاء موضوع أو قضية ما يدور حولها الجدل والنقاش وذات صلة بالتعليم ، وذلك للمساعدة في صناعة واتخاذ القرارات اللازمة.

وأضاف مدير المديرية أن سياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها محافظة الإسكندرية تأتي مواكبة لسياسة الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من حملة الدرجات العلمية وأصحاب الطاقات الشبابية الفعالة في المناصب القيادية وفتح الطريق أمامها للابتكار والإبداع والنهوض بمنظومة العمل والارتقاء بالوطن والمواطن وانطلاقًا من أهمية الاستثمار في العنصر البشري.

واستمع أبوزيد للحضور حول أرائهم ومقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء للارتقاء بكافة الخدمات، ويكونوا عونًـا للمسئولين والمتخصصين في وضع الرؤى والخطط التنموية، ووضع الاستراتيجيات، وكذلك الحلول والبدائل للمشكلات والمعوقات، بالإضافة إلي بناء وخلق صف ثان وثالث من القيادات.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالعمل على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

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