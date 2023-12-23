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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية تعلن استهداف 5 مسلحين أكراد شمالي سوريا

الجيش التركي
الجيش التركي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تمكن القوات التركية من قتـ.ل خمسة مسلحين من حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب (YPG)، كانوا يستعدون لهجوم مسلح على مواقع الجيش التركي شمالي سوريا.

وأوضحت الدفاع التركية في بيانها: "تم تحييد خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني، وحدات حماية الشعب، كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة درع الفرات، من قبل قواتنا الخاصة".

وتابع البيان: "أينما كانوا، ستستمر معركتنا ضد منظمة حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الإرهابية، حتى يتم تحييد آخر إرهابي".

يشار إلى أن الإعلان التركي عن تحييد الخمسة مسلحين يأتي في أعقاب قتل ستة جنود أتراك، يوم الجمعة الماضي، في شمال العراق، نتيجة هجوم مسلح شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هما جماعتان كرديتان مسلحتان، تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين لرغبتهما في إنشاء دولة كردية مستقلة تضم أراضٍ تركية.
 

وزارة الدفاع التركية حزب العمال الكردستاني مواقع الجيش التركي سوريا

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