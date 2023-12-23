أستاذ هندسة بترول: قطاع الطاقة في مصر حقق نجاحات غير مسبوقة

قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن قطاع البترول في مصر حقق خلال الـ 9 سنوات الماضية، نجاحات غير مسبوقة.

وأشار رمضان أبو العلا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأضاف رمضان أبو العلا، أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وصلت في بعض الأوقات إلى 3 مليارات دولار سنويا.

ونوه رمضان أبو العلا، بأ، أسعار الغاز تضاعفت بشكل كبير على مستوى العالم، وبتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تجنبت مصر التعرض لكارثة اقتصادية.

وَلَفَتَ رمضان أبو العلا إلى مصر تعمل على مصادر بديلة للبترول والغاز، فهي تتجه لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر.