لطلاب الجامعة .. احذر محضر غش فى هذه الحالات بامتحانات الترم الأول

وجهت كلية الزراعة بجامعة عين شمس تحذيرات للطلاب، من بينها يجب على كل طالب إحضار الكارنيه أو بطاقة الهوية الخاصة به ولن يسمح بدخول قاعة الامتحان دونها ، وعلى الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه وفرقته وقسمه في الجزء المخصص لذلك في كراسة الإجابة

وأكدت الكلية أنه غير مسموح للطالب باصطحاب الهاتف المحمول إلى قاعة الامتحان ، ووجوده مفتوحا داخل القاعة يؤدي إلى إلغاء الامتحان وتحرير محضر غش، كما يجب على الطالب التوقيع في كشوف حضور الامتحان أمام اسمه في كل امتحان .



كما أكدت الكلية أنه يجب على الطالب الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحان بمدة كافية، كما يحظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها ، و يحظر أيضا إثارة الشغب أوالتحدث بصوت عال أوالإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجنة.



وقالت الكلية، إنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان، ولايسمح بالخروج من اللجنة إلا بعد مضي نصف الوقت، ويفتش الطالب قبل دخوله دورة المياه ويكون هذا الإجراء بواسطة أحد أفراد الأمن.

محضر غش فى هذه الحالات

وأشارت الكلية، إلى أنه يحرر محضر غش للطالب في الحالات الأتية، ضبط الهاتف المحمول مفتوحا ضبط أوراق بها مادة علمية لها علاقة بالمقررہ ضبط طالب قام بالكتابة على يده أو أي من متعلقاته الشخصية، قيام الطالب بالتحدث إلى زميله أو النظر إلى ورقة إجايته، و قيام الطالب بالكتابة على ورقة الأسئلة .



وكان قد بدأت اليوم السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ اختبارات منتصف العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بكلية الآداب جامعة عين شمس والتى تستمر حتى الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ ، تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ا.د حنان كامل متولى عميدة كلية الآداب، وإشراف ا.د محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن الكلية على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على ٤ فترات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من ٢٢ ألف طالب .

وقد تم إعلان الجداول على الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للكلية، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية.

