محمد رمضان: لا أندم على أي قرار.. ولبسي في كوتشيلا مقصود لجمهور مختلف

قال الفنان محمد رمضان، خلال حواره ببرنامج “صباح العربية”: “بشوف نفسي شاب مصري بسيط اتربى تربية مصرية صحيحة وسليمة، رفض المألوف ولم يستسلم لأى ظروف”.

وأضاف: “قدرت أكافح وأعاند حتى تحقيق أهدافي.. ولم أندم على أي قرار فني في مسيرتي.. وكل خطوة ومشروع وتصرف كان مدروسا وبناءً على خطة ووعي ودراسة”.

وتابع: “أول سؤال بحب أساله قبل أى مشروع هو أنا بخاطب مين.. وفى كوتشيلا الناس فى المنطقة العربية انتقدوا لبسي بشكل كبير، ولكن أنا أعمل لجمهور تاني خالص، ودرست مهرجان الكوتشيلا وأنه قائم على الابتكار واللبس اللي مش طبيعي، وجبت مصممة مصرية، ولو الوقت رجع تاني هلبس نفس اللبس".