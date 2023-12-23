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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسلوب استفزازي|أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: الاحتلال يحدد نوعية وكمية المساعدات بغزة.. فيديو

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قرار مجلس الأمن في دخول المزيد من المساعدات تم سحبه من كل المقاومات لأنه أقل من القرار الذي صدر في نوفمبر الماضي، مضيفاً أن هذا القرار كان قوياً قد صاغته مصر كمشروع قرار ثم الإمارات وتم تعديله 5 مرات لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.
    

وأضاف «الرقب» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" الذي يقدمه الإعلامي "محمد شردي" أن أصبح القرار خالي الدسم بلا أنياب وبلا قيمة أو تأثير، مشيراً إلي أن تم تعيين مندوب لإستلام المساعدات ولكن المشكلة ليست في الإستلام ولكن المشكلة في التفتيش الاستفزازي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.


أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن الجيش الإسرائيلي يحدد نوعية المساعدات التي تدخل للشعب الفلسطيني" هذه المياه لا تعجبهم نوعيتها يرفضون دخولها لذلك كمية الأكل التي تدخل غزة كمية قليلة جداً".
 


 

الرقب الاحتلال المساعدات غزة جيش الاحتلال الولايات المتحدة

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