قبل الاحتفال بالكريسماس.. شردي يوجه رسالة على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي محمد شردي، إن العالم سيحتفل بالكريسماس يوم 25، وتعليق النجوم والورود وكل هذا يصب في الأصل كنيسة بيت لحم الملطخة بالدماء.

وأضاف « شردي » من خلال تقديمه لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" أن الاحتفالات تم إلغاؤها في الكنيسة وقالوا "نحن لا نستطيع أن نحتفل بعيد الميلاد والدماء تحيط بنا من كل جانب".

أردف الإعلامي محمد شردي : "الكنيسة إللي المفروض تحتفل أرضها مليانه دم في أيام السلام وأيام المحبة".

وعقب شردي :"كنت اتمنى من السياسيين إللي هيجيبوا هدايا لعيالهم وهيناموا في حضنهم يطلعوا في مجلس الأمن ويقولوا نطالب بهدنة لحين الأنتهاء من أعياد الميلاد".