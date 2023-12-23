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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سنحتفل بالذهب والكأس| مالك «بيراميدز» يزور معسكر الفريق بالإمارات قبل السوبر المصري

سعيد الشامسي مالك
سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز

زار سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز، بعثة فريق الكرة التي تتواجد في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ استعدادًا لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، وبداية المشوار بمواجهة فيوتشر، بعد غد، الإثنين.

وعقد "الشامسي" جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي، في حضور ممدوح عيد رئيس النادي، طالبهم فيها بضرورة الفوز ببطولة السوبر المصري، مؤكدًا أنه حان الوقت لأن يحصد النادي البطولات، في ظل المستويات التي يقدمها، ويستحق معها الاحتفال قريبًا.

وأثنى سالم الشامسي على القيادة الإدارية لنادي بيراميدز بقيادة ممدوح عيد، مؤكدًا أنها تسير وفق خطوات ثابتة نحو وضع النادي في مكانه الطبيعي الذي يستحقه.

وأضاف قائلًا: "نادي بيراميدز ولد عملاقًا، ونحن نتابع كل شيء وسعداء بما يقدمه الفريق في السنوات الماضية، والذي وضع نفسه بين صفوة وكبار أندية مصر وقارة أفريقيا والأندية العربية، وحان وقت الاحتفال بالألقاب، ولابد سريعًا من تجاوز ما حدث في لقاء صن داونز الأخير بدوري الأبطال، ويجب أن يكون درسا نبني عليه في المستقبل، وأن يكون حافزا للتعويض في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل مشاركات كثيرة في العديد من البطولات محليا وقاريا، وأنا أفتخر بأن بيراميدز بنى سمعة طيبة في مصر وخارجها وفي الإمارات، والدول الأفريقية، يمتلك الفريق شعبية كبيرة والكل يتابعه لما يمتلكه من لاعبين ونجوم كبار".

وأوضح قائلًا: "كنت حريصًا على الحضور والتواجد بجوار الفريق لدعمه ومساندته في السوبر المصري بالإمارات، وأمامنا مباراتين في البطولة، ونحن نخطط للقاء الخميس والتتويج باللقب، لأن بيراميدز فريق كبير ولابد من الفوز بالبطولة، مع كامل الاحترام لجميع المنافسين، وحان وقت الاحتفال بالبطولات".

سنحتفل بالذهب والكأس

وواصل كلمته: "بدون استثناء الكل غالي عندنا في نادي بيراميدز، وأبناؤنا في الإمارات يعشقون النادي ويتابعون الفريق وأخباره باستمرار، ولابد أن نحتفل جميعا يوم الخميس المقبل بالذهب والكأس الغالية، ورغم الإصابات التي يعاني منها الفريق؛ إلا أننا جميعا نثق في فريقنا واللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات والكل جاهز لتقديم أفضل ما لديه لنفسه ولنادي بيراميدز".
 

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بيراميدز كأس السوبر المصري السوبر المصري فوتشر رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي

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