إيران ترد على إتهام أمريكا بالتورط في هجمات السفن البحر الأحمر

نفى وزير الخارجية الإيراني أن تكون بلاده تساعد الحوثيين في اليمن في مهاجمة السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، محذرا من أن الممر المائي لن يكون آمنا طالما واصلت إسرائيل هجومها في غزة.

قال البيت الأبيض، نقلاً عن معلومات استخباراتية صدرت حديثًا، يوم الجمعة، إن إيران "متورطة بعمق" في التخطيط لهجمات الحوثيين وزودتها بالأسلحة والدعم المالي والتدريب.

قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي في طهران نقله التلفزيون الرسمي إن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة. وقال إن الهجمات هي قرار يمني خالص لدعم غزة والدفاع عنها.

قال أمير عبد اللهيان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر "ليس حلاً".

قال أمير عبد اللهيان: ليست هناك حاجة للائتلاف. حينما يتوقفون عن دعم النظام الإسرائيلي القاتل سيرون منطقة أكثر أمانًا ووضعًا أفضل حتى بالنسبة لنقل الطاقة.