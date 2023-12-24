جهز ورقك.. كل ما تريد معرفته عن مزاد مصلحة الجمارك للسيارات

يسعى الكثير من المواطنين إلي الحصول علي سيارة بشكل سهل وميسر وعليه تمنح المزادات تسهيلات عدة للمشتري وتتيح أنواع كثير من السيارات والتي من بينها مزاد مصلحة الجمارك للسيارات.

موعد مزاد مصلحة الجمارك للسيارات

ومن المقرر أن يعقد مزاد مصلحة الجمارك للسيارات في تمام الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة .

ويتم خلال جلسة مزاد مصلحة الجمارك بيع لوطات السيارات من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج، وتشمل ماركات وموديلات وطرازات وأنواع مختلفة.

ويتم إتاحة معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة.

الشروط المطلوبة لدخول مزاد مصلحة الجمارك



- يتم شراء كراسة الشروط.

- سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو أثناء المزاد.

- لا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

- في حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

- خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

- لراغبي شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.

أنواع وموديلات مزاد سيارات مصلحة الجمارك

وتشمل أنواع مزاد سيارات الجمارك الفورد و تويوتا و هيونداي و كريسلر و جراند شيروكي وجاجوار و كيا وسانج يونج وغيرها من الأنواع

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في مزاد سيارات مصلحة الجمارك



- تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين (سارية).

- البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

- يحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

- سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد.

- في حالة عـدم السداد فـي نفـس اليوم يكون التأمين المؤقت مـن حـق الجهه الإدارية.