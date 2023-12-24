عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهز ورقك.. كل ما تريد معرفته عن مزاد مصلحة الجمارك للسيارات

مزاد سيارات
مزاد سيارات

يسعى الكثير من المواطنين إلي الحصول علي سيارة بشكل سهل وميسر وعليه تمنح المزادات تسهيلات عدة للمشتري وتتيح أنواع كثير من السيارات والتي من بينها مزاد مصلحة الجمارك  للسيارات.

موعد مزاد مصلحة الجمارك للسيارات

ومن المقرر أن يعقد مزاد مصلحة الجمارك  للسيارات في تمام الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة .

txt

أخبار السيارات| مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس في هذا الموعد.. وسعر ألفاروميو تونالي 2024 بمصر

txt

مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس يقام في ذلك الموعد

ويتم خلال جلسة مزاد مصلحة الجمارك بيع لوطات السيارات من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج، وتشمل ماركات وموديلات وطرازات وأنواع مختلفة.

ويتم إتاحة معاينة السيارات  بساحات جمارك السيارات وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة.

الشروط المطلوبة لدخول مزاد مصلحة الجمارك 


- يتم شراء كراسة الشروط.

- سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو أثناء المزاد.

- لا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

- في حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

- خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

- لراغبي شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.

أنواع وموديلات مزاد سيارات مصلحة الجمارك

وتشمل أنواع مزاد سيارات الجمارك الفورد و تويوتا و هيونداي و  كريسلر و جراند شيروكي وجاجوار و كيا وسانج يونج وغيرها من الأنواع

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في مزاد سيارات مصلحة الجمارك


- تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين (سارية).

- البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

- يحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

txt

جهز أوراقك.. كل ما تريد معرفته عن مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات

txt

بمبلغ خيالي.. بلوزة خطوبة الأميرة ديانا للبيع في مزاد

- سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد.

- في حالة عـدم السداد فـي نفـس اليوم يكون التأمين المؤقت مـن حـق الجهه الإدارية.

مزاد اسعار مزاد سيارات مزاد سيارات جمارك مزاد سيارات الجمارك مصلحة الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس في هذا الموعد.. وسعر ألفاروميو تونالي 2024 بمصر

48 مليون جنيه حصيلة مزاد سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس والسخنة|تفاصيل

ترشيحاتنا

شيماء موسى تسلط الضوء على تجمع فودكس مصر لقادة قطاع المطاعم

يصيب الأبناء بالفقر.. الشعراوي يحذر الآباء والأمهات من هذا الدعاء

تفاصيل بروتوكول التعاون بين البنك الزراعي والتموين لدعم المشغولات الذهبية.. فيديو

صدمة.. فيتوريا يفجر مفاجأة عن تطبيق خططه مع منتخب مصر

دمياط تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ