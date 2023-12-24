بايدن يطالب نتنياهو بحماية المدنيين في غزة

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب، في اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحماية المدنيين في غزة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس بايدن شدد على أهمية السماح للمدنيين بالانتقال بأمان بعيدا عن مناطق القتال المستمر بغزة"، مشيرًا إلى أن "مباحثات بايدن ونتنياهو الهاتفية تناولت أهداف ومراحل العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وتابع: "بايدن ونتنياهو ناقشا أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين".

ومساء أمس، قال بايدن إنه لم يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا في تصريحات صحفية "أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة".

وتابع "لم أطلب وقف إطلاق النار"، وذلك ردًا على أحد الأسئلة.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تمرير مشروع قرار بشأن غزة، يدعو لـ"اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق"، و"تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".

ووافق على القرار 13 عضواً بمجلس الأمن من أصل 15، فيما امتنعت الولايات المتحدة روسيا عن التصويت.

واستخدمت الولايات المتحدة، خلال ذات الجلسة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار روسي يدعو لـ"وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" في قطاع غزة، بعد أن عارضت على مدى أيام الصيغة الأولية للمشروع، والتي كانت تدعو إلى "وقف الأعمال العدائية"، و"تأسيس آلية مراقبة في قطاع غزة، بما في ذلك المعدات والأفراد الضروريون للقيام بذلك".