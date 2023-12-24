عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يطالب نتنياهو بحماية المدنيين في غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب، في اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحماية المدنيين في غزة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس بايدن شدد على أهمية السماح للمدنيين بالانتقال بأمان بعيدا عن مناطق القتال المستمر بغزة"، مشيرًا إلى أن "مباحثات بايدن ونتنياهو الهاتفية تناولت أهداف ومراحل العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وتابع: "بايدن ونتنياهو ناقشا أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين".

ومساء أمس، قال بايدن إنه لم يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا في تصريحات صحفية "أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة".

وتابع "لم أطلب وقف إطلاق النار"، وذلك ردًا على أحد الأسئلة.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تمرير مشروع قرار بشأن غزة، يدعو لـ"اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق"، و"تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".

ووافق على القرار 13 عضواً بمجلس الأمن من أصل 15، فيما امتنعت الولايات المتحدة روسيا عن التصويت.

واستخدمت الولايات المتحدة، خلال ذات الجلسة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار روسي يدعو لـ"وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" في قطاع غزة، بعد أن عارضت على مدى أيام الصيغة الأولية للمشروع، والتي كانت تدعو إلى "وقف الأعمال العدائية"، و"تأسيس آلية مراقبة في قطاع غزة، بما في ذلك المعدات والأفراد الضروريون للقيام بذلك".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

ترشيحاتنا

بايدن يطالب نتنياهو بحماية المدنيين في غزة

شيماء موسى تسلط الضوء على تجمع فودكس مصر لقادة قطاع المطاعم

يصيب الأبناء بالفقر.. الشعراوي يحذر الآباء والأمهات من هذا الدعاء

تفاصيل بروتوكول التعاون بين البنك الزراعي والتموين لدعم المشغولات الذهبية.. فيديو

صدمة.. فيتوريا يفجر مفاجأة عن تطبيق خططه مع منتخب مصر

دمياط تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ