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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: قرار مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات لغزة خالي الدسم

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قرار مجلس الأمن بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة أقل من أن يكون قرارا، وهو كان في البداية قوي عندما صاغته مصر ثم تم تعديله خمس مرات لإرضاء الولايات المتحدة الامريكية، معقبا: “أصبح قرار خالي الدسم بلا أنياب أو أي قيمة”.

وأوضح أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن قرار مجلس الأمن بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة لا يحتوي على هدن إنسانية ولا وقف اطلاق النار، مضيفا أن هناك عملية تضليل والمشكلة ليست في السلام ولكن التفتيش الاستفزازي من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات التي تدخل ونوعيات الطعام.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن كمية الطعام التي تدخل غزة قليلة، لافتا: “إذا كان لابد أن يتحرك المجتمع الدولي نريد أن تدخل بضائع كتجارة بشكل رسمي، وتقف الحرب المسعورة ضد الفلسطينيين".

ظلم كامل ضد الشعب الفلسطيني

وتابع، أن ما يمارس من المجتمع الدولي هو ظلم كامل ضد الشعب الفلسطيني، منوها بأن هذه الحرب كاشفة والمجتمع الدولي أسس بلا قيمة وهدفه خدمة مصالحه، مؤكدا أن غزة تم تغيير ملامحها.. صورها قبل 7 أكتوبر تختلف عن ما بعدها.

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