مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن خطوة لتخفيف معاناة أهل غزة

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن القرار الذي اعتمد في مجلس الأمن الدولي هو خطوة متواضعة باتجاه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إذا ما تم الالتزام بها من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأضاف مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القرار الذي قدمته مصر والمجموعة العربية من خلال العضو العربي في مجلس الأمن الدولي بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى التفاوض عليه والتخفيض في اللغة إلى درجة تمييع مضمون هذا القرار.

وأكد مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الطلب المصري كان واضحًا من أن يكون هناك دور للأمين العام للأمم المتحدة على المعابر من أجل متابعة ومراقبة المواد الضرورية اللازمة لقطاع غزة، وأن يكون هناك انسياب مستمر ودائم وبكميات معقولة تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

وأوضح مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أننا حصلنا على قرار، ونأمل أن يكون هناك التزام من الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه رغم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض حول المشروع، كلن من المستغرب أيضًا أن لا تصوت أيضا لصالح هذا القرار.

وواصل: “هذا يعني أن لإسرائيل حق الاختيار، والموقف الأمريكي المخالف للمنطق وللعقل، وبهذا هي تعطي إشارة إلى إسرائيل بأن تستمر في رفضها وبعدم الانصياع للمجموعة الدولية، ورفت أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك بند له علاقة بوقف إطلاق النار في غزة”.