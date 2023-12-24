محمد فضل: أريد رؤية الأهلي بأفضل مكانة.. واعتراضي على موسيماني بسبب زوجته

قال محمد فضل نجم الأهلي السابق، إنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين النادي أو مسؤوليه ودائما ما يريد أن يرى الأهلي في أفضل مكانة.

كما كشف فضل على أن خلافه مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي لم يكن فنيا، ولكن بسبب تدخل زوجته في الصفقات.

وقال فضل عبر قناة dmc لبرنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن: "حبي للنادي الأهلي منذ صغري وعندما تحب مكانا تريد دائما رؤيته في أفضل مكانة، هناك فرق بين الخلاف والاختلاف، فهل يوجد خلاف بيني وبين الأهلي؟ مستحيل ذلك وليس مع أي أحد".

وأضاف "عندما بدأت الشغل الإداري كنت في لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي رفقة حسام غالي، رحلنا باحترام شديد".

وكشف فضل "عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي تحدث في تصريحات سابقة وعقبت على ذلك أن الأمر ليس وقته المناسب ولكن وصل له الأمر بصورة مخالفة فانتقدني انتقادا شديدا عبر برنامجه وتحدثت معه بعدها وانتهى الأمر في أقل من 10 دقائق".

وشدد نجم الأهلي السابق "موسيماني مدرب عظيم، ولكن هناك أمر ضايقني جدا وأرسلته إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بأن زوجة المدير الفني لديها شركة تسويق لاعبين وتعرض وتعلن عن صفقات الأهلي وهذا أمر سيء جدا ولا يليق بقيمة النادي الأهلي".

واختتم فضل تصريحاته "اعتراضي على موسيماني لم يكن فنيا ولكن طريقة تدخل زوجته في صفقات الأهلي أمر غير مقبول من وجهة نظري".